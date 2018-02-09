Суд в Париже на четыре месяца продлил арест Петру Павленскому

Российский художник-акционист Петр Павленский проведет под арестом во Франции как минимум еще четыре месяца. Такое решение в пятницу принял парижский суд. Павленский в знак протеста объявил новую голодовку. Об этом Радио Свобода сообщила Оксана Шалыгина, соратница художника.

Павленский и Шалыгина были задержаны в октябре прошлого года после того, как художник поджег дверь здания Банка Франции в Париже, назвав свою акцию "попыткой зажечь революционный пожар во всем мире". Им было предъявлено обвинение в порче имущества общеопасным способом. Павленский жаловался на условия содержания и закрытость судов по его делу и несколько раз объявлял голодовку. Шалыгину в начале января выпустили из тюрьмы.

Наиболее известной акцией Павленского в России стал поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Художники покинули Россию, по их утверждениям, из-за угрозы возбуждения против Павленского сфабрикованного уголовного дела. Его обвиняли в сексуальном насилии. Дело возбуждено не было, однако Павленский в Россию не вернулся, получив весной 2017 года политическое убежище во Франции.

Интервью Петра Павленского для Радио Свобода читайте здесь