Президент Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 10 февраля встретился в Сеуле с делегацией КНДР, в которую входит Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Встреча за обедом прошла в президентской резиденции. Впервые в истории лидер Южной Кореи принял у себя члена семьи руководителя КНДР. В делегацию Северной Кореи входит и формальный глава КНДР, 90-летний Ким Ён Нам, председатель президиума Верхового народного собрания.
Сестра Ким Чен Ына передала президенту Южной Кореи личное послание от своего брата. В нем, как сообщается, содержится приглашение к Мун Чжэ Ину посетить КНДР.
Делегация из Пхеньяна приехала в Южную Корею на открытие зимних Олимпийских игр. На церемонии открытия сестра Ким Чен Ына сидела на трибуне рядом с вице-президентом США Майком Пенсом, однако они не проявили никакого желания общаться друг с другом. Майк Пенс предостерег от самообмана по поводу "глянцевой картинки" совместного шествия спортсменов Севера и Юга Кореи под одним флагом на церемонии открытия. Соединенные Штаты настаивают на том, что Пхеньян должен без всяких условий отказаться от своей ядерной программы.
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