Роскомнадзор может ограничить доступ к расследованию Навального

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных к распространению материалов страницу сайта оппозиционера Алексея Навального с расследованием в отношении бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько, а также видеоролик на сайте Youtube, посвященный этому расследованию.

Об этом сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

Внесение в реестр означает, что доступ к соответствующим ресурсам может быть ограничен.

Алексей Навальный назвал происходящее "цензурой" и призвал "распространять ролик с расследованием как можно шире".​

Накануне уведомление от Роскомнадзора о включении в этот реестр материалов, посвященных расследованию Навального, получили Радио Свобода, а также сайт "Медиазона". Утверждается, что соответствующие решения принял 9 февраля суд в Краснодарском крае. На сайте суда этих решений пока нет.

В расследовании Навального утверждается, в частности, что в 2016 году Приходько провел несколько дней на яхте Дерипаски. Оппозиционер называет это "взяткой". Представитель Дерипаски заявил, что миллиардер не делал ничего незаконного, и отметил, что он может обратиться в суд.