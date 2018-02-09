РКН направил "Свободе" письмо из-за фильма Навального

Радио Свобода вечером 9 февраля получило по электронной почте уведомление от Роскомнадзора, в котором говорится, что опубликованный накануне новостной материал о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере правительства России Сергее Приходько включен в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

Согласно письму Роскомнадзора, интернет-адрес, по которому находится новость о расследовании Навального, включен в него по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края 9 февраля, то есть на следующий день после ее публикации. Какая именно информация сочтена запрещенной для распространения, в письме Роскомнадзора не говорится. На сайте суда решение, на которое ссылается надзорное ведомство, на данный момент отсутствует.

Издание "Медиазона" вечером в пятницу также сообщило, что получило аналогичное уведомление от Роскомнадзора.

В расследовании, опубликованном в четверг Алексеем Навальным, утверждается, в частности, что в августе 2016 года Приходько провел несколько дней на яхте Дерипаски. Оппозиционный политик обвинил вице-премьера в коррупции. Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен не делал ничего противозаконного и будет защищать свою честь и достоинство, в том числе в суде.