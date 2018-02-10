Роскомнадзор потребовал удаления информации о "Рыбкагейте"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил информагентству РБК, что после внесения блога оппозиционера Алексея Навального и видео его расследования на YouTube в реестр запрещенной информации от ресурсов, которые получили уведомление, ждут удаления информации. К числу таких сайтов относятся Радио Свобода, "Медиазона" и Newsru.com.

Жаров разъясняет, что информация, изложенная в расследовании Навального, должна быть удалена по решению суда. Роскомнадзор получил определение Усть-Лабинского районного суда "с обеспечительной мерой по удалению данной информации", которое вступает в действие незамедлительно. "Соответственно, все ресурсы, которые есть в решении суда, были нами сразу проинформированы о том, что данная информация по решению суда должна быть удалена. Теперь в соответствии с указанным в законе временем ждем действий данных ресурсов. А дальше будем действовать в соответствии с законодательством", – заявил Александр Жаров.

Подчиняясь требованию Роскомнадзора, Радио Свобода было вынуждено удалить со своего сайта видео- и фотоматериалы со страницы Навального.

Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале отмечает, что уведомления Роскомнадзора не разъясняются решениями суда: "Зато при поиске на сайте можно обнаружить четыре решения по гражданским делам с участием Дерипаски О.В. в качестве ответчика и одно в качестве истца. Это означает, что именно в Усть-Лабинском районе Кубани Олег Дерипаска имеет постоянную регистрацию".

Руководитель международной правозащитной группы "Агора", представляющей интересы "Медиазоны" в спорах с государством, далее разъясняет: "Внесение в реестр запрещенной информации и требование удалить контент в течение суток после вынесения решения без возможности с ним даже ознакомиться, не говоря уж о праве принять участие в судебном заседании, – злоупотребление руководством Роскомнадзора должностными полномочиями из ложно понятых интересов службы, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан".

Как утверждается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, вице-премьер – глава аппарата правительства Сергей Приходько владеет домом стоимостью 300 миллионов рублей в дачном кооперативе "Сосны" в Московской области, а также двумя квартирами в Москве общей стоимостью почти в полмиллиарда рублей. Алексей Навальный считает, что Приходько мог купить эту недвижимость только благодаря взяткам, поскольку другого источника доходов для таких дорогостоящих приобретений у чиновника нет.

Олег Дерипаска, в свою очередь, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Именно эту тему, по версии Фонда борьбы с коррупцией, Дерипаска и Приходько обсуждали во время плавания на яхте у берегов Норвегии.

10 февраля вечером агентство РБК сообщило со ссылкой на представителя Олега Дерипаски, что он подал в суд на Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) из-за публикации в социальных сетях его частных снимков, информации о его частной жизни и аудиозаписей его разговоров. Приходько назвал провокацией материал о нем, но заявил, что подавать в суд на оппозиционера "слишком много чести". В Кремле отказались обсуждать расследование ФБК о коррупции в высших эшелонах российской власти.