В Подмосковье разбился Ан-148 "Саратовских авиалиний": 71 погибший

Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

По некоторым данным, самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, при взлете столкнулся с вертолетом "Почты России", сообщил источник "Интерфакса". Однако "Почта Россия" опровергла эту информацию.

Однако официальных причин катастрофы пока не называют. Сайт Flight 24 опубликовал полетную историю разбившегося самолёта.

На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. В Раменском районе Подмосковья, где самолет потерпел крушение, облачная погода и идет снег, сообщили "Интерфаксу" в ситуационном центре Росгидромета.

О падении самолета в экстренные службы сообщили очевидцы. "Интерфакс" сообщает, что очевидцы видели, как падал горящий самолет. Означает ли это неполадки в воздухе или теракт, непонятно. Источник РИА Новости сообщает, что обломки самолета найдены, на место катастрофы добрались спасатели.

Более 60 пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевшего из Москвы в Орск, были жителями Оренбургской области. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы губернатора региона Сергей Шермецинский.

