Упал на взлете: в Подмосковье разбился Ан-148. Выживших нет

В Раменском районе Подмосковья найдены обломки самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту лайнера находился 71 человек (включая шестерых членов экипажа), выживших нет. Спасатели, работающие на месте крушения, говорят, что разлет обломков составляет около километра, уже найден один из "черных ящиков".

Пока информации о крушении самолета немного. Известно, что по расписанию рейс 6W 703 должен был вылететь из Москвы в Орск в 14:00. Дальше информация разнится: источник РИА "Новости" утверждает, что он пропал с радаров через две минуты после взлета, однако по данным FlightRadar24 (это специальный сайт, который отслеживает перемещения в основном гражданских самолетов с включенными транспондерами), он резко потерял высоту в 14:26 по московскому времени. В любом случае, лайнер улетел совсем недалеко – очевидцы видели, как он падал рядом с т. н. "бетонкой", на границе Раменского и Воскресенского районов Московской области. На месте крушения уже найдены фрагменты 50 тел.

В Московском регионе всю неделю была сложная метеорологическая обстановка, в воскресенье тоже отменили около 30 рейсов, 10 из них – из Домодедово. Источник Интерфакса утверждает, что на самом деле разбился не только Ан-148, но и вертолет "Почты России", обломки вертолета с письмами внутри видели и засняли очевидцы. По предварительным данным, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" столкнулся при взлете с вертолетом "Почты России", однако официального подтверждения этой версии нет. В "Почте России" Рен-ТВ заявили, что никакого столкновения не было, потому что вертолетов у них нет.

По словам источника "МК" в Ространснадзоре, в ноябре прошлого года в "Саратовских авиалиниях" проводилась проверка и были выявлены нарушения. По его данным, в ходе изучения состояния Ан-148-100В бортовой номер RA-61704 был выявлен факт нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. Периодичность замены масла и промывки фильтра в соответствии с программой технического обслуживания должна составлять 375 летных часов. На данном борту эти работы проводились с периодичностью 750 часов (то есть в два раза реже).

Источник Радио Свобода в "Саратовских авиалиниях" говорит, что, судя по траектории разброса обломков, самолет начал разваливаться еще в воздухе либо был несильный взрыв с нарушением целостности кабины. "Боюсь, после этого падения нас закроют", – говорит собеседник в авиакомпании.

Уже появился и список экипажа Ан-148, разбившегося под Москвой:



Валерий Губанов – командир экипажа

Сергей Гамборян – второй пилот

Анастасия Славинская – бортпроводник

Виктория Коболь – проводник

Олег Сергеев – техник

Андрей Рябинин – техник

Состояние останков таково, что придется проводить генетическую экспертизу

Чуть позже сайт "Урал56" опубликовал список погибших пассажиров, которые были на борту упавшего лайнера. Сейчас полный список разбившихся появился на сайте МЧС, среди погибших трое детей. По информации министра транспорта Максима Соколова, состояние останков таково, что придется проводить генетическую экспертизу. На борту находился один гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод "Орскнефтеоргсинтез", сообщили в администрации Орска.

На сайте аэропорта Домодедово информации о трагедии нет. На сайте "Саратовских авиалиний" сообщается лишь о том, что 11 февраля, в воскресенье, будут задержаны четыре рейса. Лишь через несколько часов после трагедии там появилась скупая информация со словами соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.

АО "Саратовские авиалинии" создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190. Как утверждает URA.RU, разбившийся самолет с бортовым номером Ra-61704 первый полет совершил в мае 2010 года. До 2017 года принадлежал авиакомпании "Россия", со 2 августа 2017-го в "Саратовских авиалиниях". В августе 2011 года борт установил рекорд по налету среди Ан-148 – 400 часов 45 минут. Воронежское авиастроительное объединение подтвердило, что разбившемуся Ан-148 не было и 8 лет. Его выпустили в 2010 году. Воронежский авиазавод намерен создать собственную комиссию для расследования причин катастрофы.

Между тем, в YouTube появилась запись из диспетчерской.

Эксперт по авиационной безопасности, попросивший не указывать его фамилию, считает, что нельзя исключать версию теракта.

Произошла взрывная разгерметизация с мгновенной гибелью летного экипажа, считает эксперт

"Погодные условия были в норме, связь с бортом пропала, хотя сигнал бедствия от экипажа не поступал, – говорит он Радио Свобода. – Я считаю, что произошла взрывная разгерметизация с мгновенной гибелью летного экипажа". В пресс-службе аэропорта Жуковский подтвердили, что запрос на аварийную посадку от Ан-148 к ним не поступал.

В эфире "России 24" показали очевидцев, которые утверждают, что слышали мощный хлопок. До этого о взрыве и загоревшемся лайнере, тоже со ссылкой на очевидцев, рассказывал телеграмм-канал Mash.

На профильном сайте летчиков тоже не исключают версию теракта. "Слишком резко пошел вниз. Сразу махом падать стал. Вариант с отказом двигателя сразу отпадает. При отказе, во-первых, летят на оставшемся. И даже при отказе двух – самолет планирует. Тут же просто рухнул камнем вниз. 6000 футов (2 километра) за 30 секунд", – пишут пилоты.

Столкновения с почтовым вертолетом, по словам собеседника Радио Свобода, быть не могло, потому что "это не высота вертолета". Уже позже в "Почте России" сообщили, что на борту Ан-148 была почтовая корреспонденция весом 20 кг. Уголовное дело по факту авиатрагедии расследует центральный аппарат Следственного комитета, оно возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

"На данный момент никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало, – говорится в официальном сообщении СКР. – Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий".

В авиакомпании "Саратовские авиалинии" уже изымается эксплуатационная документация и допрашивают сотрудников. Следователи работают и в аэропорту Домодедово, где опрашивают техников, которые готовили судно к вылету и диспетчеров, которые вели самолет.