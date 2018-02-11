В Подмосковье разбился самолет "Саратовских авиалиний"

Власти Оренбургской области объявили понедельник, 12 февраля, днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Подмосковье. Администрация Орска пообещала доставить в Москву родственников погибших. Среди 71 погибшего в авиакатастрофе шесть членов экипажа и трое детей. Старшему из детей, по предварительным данным, было 17 лет, второму – 13, самому младшему – пять лет. Глава пресс-службы администрации Орска рассказала, что на борту самолета был гражданин Швейцарии. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование авиакатастрофы в Подмосковье управлению по особо важным делам