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Общество

В Подмосковье разбился самолет "Саратовских авиалиний"

В Подмосковье разбился самолет "Саратовских авиалиний"
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Власти Оренбургской области объявили понедельник, 12 февраля, днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Подмосковье. Администрация Орска пообещала доставить в Москву родственников погибших. Среди 71 погибшего в авиакатастрофе шесть членов экипажа и трое детей. Старшему из детей, по предварительным данным, было 17 лет, второму – 13, самому младшему – пять лет. Глава пресс-службы администрации Орска рассказала, что на борту самолета был гражданин Швейцарии. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование авиакатастрофы в Подмосковье управлению по особо важным делам

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