Бастрыкин возглавил следственную группу по делу о катастрофе Ан-148

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование авиакатастрофы в Подмосковье управлению по особо важным делам, говорится на сайте СКР. Бастрыкин выехал к месту крушения лайнера, он возглавит следственную группу.

Пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек, разбился в воскресенье в Раменском районе Подмосковья, через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. "Рассматриваются все версии случившегося", – отмечается в публикации.

Прокуроры со своей стороны проверят соблюдение требований законодательства при осуществлении технического обслуживания самолета и работу диспетчерских служб, сообщили в Генпрокуратуре. Будет проверена работа авиакомпании "Саратовские авиалинии", которой принадлежал самолет.

Акционерное общество "Саратовские авиалинии" создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании состоит из пяти самолетов Ан-148-100, семи Як-42 и двух Embraer-190. Как утверждает издание URA.RU, разбившийся самолет с бортовым номером Ra-61704 совершил свой первый полет в мае 2010 года. До 2017 самолет принадлежал авиакомпании "Россия", с августа 2017-го – "Саратовским авиалиниям". Воронежское авиастроительное объединение подтвердило, что разбившемуся Ан-148 не было и 8 лет. Его выпустили в 2010 году. Воронежский авиазавод намерен создать собственную комиссию для расследования причин катастрофы. Эксперт по авиационной безопасности, попросивший не указывать его фамилию, считает, что нельзя исключать и версию теракта.

В последние 15 лет с аэропортом Домодедово были связаны крупные авиационные происшествия. Среди них – два взрыва, устроенных смертницами в 2004 году. 24 августа почти одновременно в воздухе взорвались два авиалайнера – Ту-134 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс", летевший в Волгоград, и Ту-154 авиакомпании "Сибирь", летевший в Сочи. Оба самолета вылетели из Домодедово. Через час с небольшим после взлета оба лайнера были взорваны террористками-смертницами. Всего погибло 89 человек – все пассажиры и члены экипажей двух самолетов.

24 января 2011 года в аэропорту Домодедово, в зале международных прилетов, подорвался террорист-смертник, жертвами взрыва стали 37 человек, 170 получили ранения.