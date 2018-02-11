Катастрофа Ан-148: расследование пока не определило причин трагедии

В Раменском районе Московской области продолжаются следственные действия на месте падения обломков самолёта Ан-148 и гибели всех пассажиров и членов экипажа. В катастрофе погиб 71 человек – все находившиеся на борту.

Работе чрезвычайных служб на месте катастрофы мешает сильный снегопад. О поиске и идентификации останков жертв катастрофы, судя по кадрам с места событий, речь пока не идёт. Специалисты говорят, что обломки самолёта и останки жертв могут находиться на площади с радиусом примерно в один километр.

Экипаж самолёта, отправившегося из аэропорта "Домодедово" в Орск, Оренбургская область, через несколько минут после взлёта перестал отвечать на запросы диспетчеров. Вскоре появились сообщения о падении самолёта. Одновременно возникла версия о якобы произошедшем "столкновении с вертолётом". Затем эти сведения были признаны недействительными.

Специальным расследованием обстоятельств крушения Ан-148 руководит глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. К вечеру воскресенья поступили сообщения об обнаружении одного из бортовых самописцев.

По имеющейся информации, самолёт был в исправном состоянии. Сертификат его летной годности истекал 1 июня 2018 года. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заместителя транспортного прокурора Саратовской области Станислава Прохорова.

Ространснадзор намерен провести внеплановую проверку всех служб аэропорта "Домодедово", имевших отношение к подготовке самолёта к рейсу.

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что какие-либо определенные выводы о причинах катастрофы пока делать рано.

В Оренбургской области понедельник 12 февраля объявлен днём траура по жертвам авиакатастрофы.