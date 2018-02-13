Война, а не пейнтбол: что пишут в сети о потерях ЧВК Вагнера

Одна из самых сложных и противоречивых тем в социальных сетях - судьба российских наёмников в Сирии.

На прошлой неделе стали разрастаться слухи о том, что американские военные уничтожили целую колонну ЧВК Вагнера, убив с воздуха то ли 200, то ли даже 600 россиян.

Николай Митрохин:

Несколько дней не хотел об этом писать, думал, что как за многими катастрофическими новостями из сомнительных источников последует опровержение. Однако, нет, и с каждым днём убедительных подробностей всё больше,.

Короче говоря, в прошлую среду Россия таки да, потеряла порядка 200 своих граждан на левом берегу Ефрата, при попытке захвата завода в пригороде Дейр-эр-Эзора. Это была 5-ая рота ЧВК "Вагнер", которая похоже что погибла в полном составе под огнём американской артиллерии и вертолётов. Будучи предупрежденными, что об их предстоящем нападении знают, полезли на рожон. Причём по некоторым источникам, также накрыли и их батареи поддержки, и оперативный штаб, и резервную батальонно-тактическую группу, и мост, по которому они переправлялись с правого берега.

Предупреждали не один раз дорогих россиян, что вспомнят они добрым словом интеллигентного и слабовольного Барака Хусейновича.

Павел Каныгин:

Наёмники ЧВК Вагнера это были или регулярные части, но если американцы действительно покрошили на Среднем Евфрате 200 россиян, то ведь должны объявиться их семьи и друзья, будут похороны - и все одновременно и в разных частях страны; когда так много народу, всюду не уследишь и что-то где-то да просочиться. Посмотрим.

Среди самих американцев и оппозиции потерь нет. И конечно, отдельный акцент на самом факте прямого столкновения (с таким финалом и традиционными последствиями: это не мы, нас там нет!)

Сергей Медведев:

Если это не фейк -- а судя по совкупности реакций в Думе, Конгрессе, Министерстве обороны США, CNN это не фейк -- то это просто Буря в Пустыне, типа расстрела саддамовских войск. Или, еще вернее, сцена из SNUFFа Пелевина, когда дроны расстреливают орков Уркаины. Столкнулись две разные цивилизации, два разных организационных и технологических уклада -- это первый прямой военный контакт России и США, даже в Корее и Вьетнаме такого не было, и он проигран всухую. Потому что Вагнер -- это те же переодетые российские спецназовцы, что вежливые люди в Крыму и ихтамнеты в Украине. Четыре роты, 600 человек за два часа, в голове не укладывается! Одна пятая российских штурмовых сил -- на заметку крикунам из Госумы и ток-шоу, которые готовы победить Америку. Причем, я думаю, что если, не дай бог, дело дойдет до ядерных сюжетов, то там будет та же фигня: если в космической отрасли ракеты летят не туда, то почему они должны летать туда в стратегических силах.

Я нисколько не злорадствую, мне все равно, наемники они или контрактники, в асадовской форме или а вагнеровской, за пару часов убиты сотни россиян, и горе пришло в сотни российских домов, и никто даже не чешется. Но что чудовищнее всего -- они погибли не за мир во всем мире и даже не за "интернациональный долг", а просто за то, чтобы отжать нефтяной заводик с контролируемой курдами территории для Асада и его российских дружков, Газпрома и Роснефти. Думали прессануть американцев, а те взяли и ответили по полной, с дронами и радиоэлектронным подавлением. Как там было у Путина: мы можем бесконечно тренироваться без ущерба для собственного бюджета. А вот теперь США потренировались на нас самих.

И в Кремле их сразу тупо, позорно сдали. Когда надо, тайно награждают в Георгиевском зале, а когда они гибнут или попадают в плен -- тут же сливают по законам гибридной войны. Для власти это "биоматериал", как тот 71 человек, что разбились сегодня под Домодедово. Быбы новых нарожают, как сказал наш главный полководец.

А теперь давайте продолжим обсуждение Рыбки, там еще столько пикантных подробностей.

Аркадий Бабченко:

Вот здесь неплохая сводка. Выводы только, на мой взгляд, неверные. Парой сотен максимок больше, парой сотен меньше - бабы еще нарожают. Для ихтамнетии не критично. В следующий раз готовиться просто будут лучше, и все. На шару уже не буду пробовать. Ну или вообще больше не будут пробовать.

Но, в целом, вообще пофиг, если честно.

Антон Громов:

Министр обороны США Джеймс Мэттис выбрал верную тактику, противник не понимает языка переговоров, он понимает только голос железа – выбор настоящего римлянина, этот человек смотрит на мир глазами рационального античного полководца.

Роман Попков:

Вполне допускаю, что аудиозаписи "вагнеровцев" подлинные. Скорее подлинные, чем нет. Я так думаю вовсе не потому что мне вот прямо кровь из носу хочется верить в это (во-первых меня зовут не Айдер Муждабаев и не Виталий Портников, а во-вторых желать прямой военной конфронтации с США - это безумие, которое мне не по плечу). Но все же вполне похоже на правду ведь. В пустынной местности такие дикие потери при атаке с воздуха, когда наземные силы не прикрыты нормальной ПВО - вполне реальное дело. Возьмем хоть арабо-израильские войны и войну в Заливе 1991 года, какой там был ад. А "вагнеровцы" в Сирии в последнее время себя вели очень развязно. Самоуверенность и головокружение от весьма сомнительных успехов. Им там прямо море было по колено. Только вот там не море, а песок, и нырнуть некуда при нормальной воздушной атаке

И вот еще что. "Вагнеровцы" и их друзья в РФ возмущаются, что Минобороны, мол, молчит. Блин. Да хвала богам, что молчит! Еще бы не хватало, чтобы они начали кулаками по столам в ООН греметь. Земной шар в безумные 40 лет Холодной войны еле-еле уцелел. И ну нафиг платить миллиардами жизней на всех материках из-за нападения на мужчин, поехавших воевать за деньги в чужую страну.

В случившемся остаётся много тёмных пятен (наш редакционный материал читайте здесь), но те данные, что смогли уточнить независимые эксперты и наблюдатели, никак не подтверждают ни шестисот погибших, ни двухсот. Пока речь предположительно может идти о нескольких россиянах, действительно попавших под обстрел вместе с сирийцами.

Сергей Марков:

Сирия. Информация по поводу гибели сотен российских спецназовцев ЧВК Вагнер оказывается тщательно подготовленным фейком, созданным, судя по следам, украинскими государственными пропагандистскими ресурсами. Есть факты, говорящие о том, что это не просто ошибка, а именно тщательно подготовленные фейкньюс.

Фотографии горящей российской военной техники смонтированы из фото горящей украинской военной техники в 2014 году и фото планеты Марс.

Видео авиаудара американцев по россиянам не ошибка, а специальный монтаж, смонтировано из компьютерной игры.

Некоторые посты известных экспертов были специально подделаны.

В общем, информация вся эта чистый фейк. Ну и хорошо! Наши ребята живы. И бьют террористов. Боев с американцами нет.

Ирина Алкснис:

Знаете, в чем глупость и бессмысленность фейков? В том, что в результате разоблачения их создатели получают эффект противоположный запланированному. Ну, за исключением тех случаев, когда цель была именно в разоблачении вранья.

С этой разбомбленной колонной очень наглядно получилось.

Трое суток граждане упоительно скакали (на самом деле тут лучше подходит другой глагол, но у меня все-таки приличный блог) по поводу погибших чвкшников. Кровавые подробности и число потерь росли на глазах. Остановились на 220 человек или около того.

Тут ведь самое забавное то, что их собственная аудитория поверила в это. Искренне поверила.И наслаждалась процессом три дня.

Вчера с разных сторон пошли разоблачения - ну ж слишком явное вранье тиражировали. А сегодня к утру пошли инсайды, внушающие куда больше доверия.

Да, был расстрел колонны американцами. Инсайды не уточняют, но, похоже, речь о той самой колонне, информация о которой прошла на прошлой неделе. Наше Минобороны прямо сказало, что эта операция не была согласована с ними, ну те и попали под раздачу американцев.

Увы, такова специфика этой войны.

Эта колонна действительно была не чисто сирийская, там были и вагнеровцы. Так вот пошли внушающие доверие инсайды об их потерях. По одному - 9 человек подтвержденных погибших, по другому - 10.

И вот тут какая заковыка получается.

Потери в 10 человек, тем более разовые - это действительно много.

Но на фоне разгонявшихся 220 эта цифра кажется незначительной. В результате наши испытывают облегчение, что погибло только десять, а не больше двухсот, а не наши разочарованы, потому что погибло всего лишь десять.

Ну и какой смысл было создавать этот фейк, если он помог смягчить информацию о понесенных потерях?

Борис Рожин:

6. На тему требований объяснений от минобороны, то повторюсь - официальный комментарий вряд ли будет (вернее он уже был, но не касался потерь ЧВК), так как официально ЧВК там нет. Пока не примут закон о ЧВК, так и будет продолжаться. Согласно первой версии закона, ЧВК должны были подчиняться МО РФ, согласно второй версии - ФСБ. В любом случае, в этой схеме одно из ведомств несло хотя бы формальную ответственность и можно было рассчитывать на более внятную позицию. А так. никто даже не может внятно объяснить, какое ведомство должно отвечать за ЧВК и их потери. Ведь официально в России нет ЧВК. А де-факто они есть. Про эту коллизию писал уже не раз.



Стоит помнить, что потери у "частников" были и до истории с Дейр-эз-Зором".



7. Как результат, информация поступает крайне обрывочная, история пестрит белыми пятнами, оставляя почву для совсем упоротых выкриков "Не было ничего, вы все врете, никто не погиб" и "Всех "вагнеров" убили, всех 600 из 500". Тут налицо классика столкновения линий "Все хорошо прекрасная маркиза" и "Путинслил", уже давно набившая оскомину. С обеих сторон в эти дни можно было наблюдать немало клоунов несущих откровенную ахинею, что было активно сдобрено украинской пропагандой. Но это пена, главное, что произошла какая-то катастрофическая ошибка (?), которая привела к гибели значительного кол-ва людей.

Иван Преображенский:

Ну да, теперь попробуйте доказать, что вообще кто-то погиб. Вам сразу в глаза будут тыкать этими шестью сотнями, чтобы заткнуть, а потом сказать: Все вы врете, то у вас 600, то у вас 200, а пятерых реально погибших мы уже признали и похоронили.

Между тем, уже есть имена вполне конкретных людей.

Михаил Виноградов:

"Сколько ни воюем - все равно ДНР получается"

Число россиян, ставших жертвами обстрела со стороны возглавляемой США международной коалиции в Сирии, исчисляется "десятками", заявил агентству Reuters АТАМАН БАЛТИЙСКОГО ОТДЕЛЬНОГО КАЗАЧЬЕГО ОКРУГА Максим Буга

Максим Горюнов:

в Сирии погиб балтийский казак. в августе 2015-го я был свидетелем нападения балтийских казаков на участников форума Кафки и Оруэлла.

может быть среди нападавших был и этот убитый?

я тогда сидел на веранде, давал интервью.

через калитку вошли трое мятых мужчин в тельняшках и камуфляже.

лысый, похожий на бывшего прапощика, увидел плакат с Кафкой и заорал

- это чо у вас тут за фашисты висят?!! - и бросил бутылку с водой в лицо девушке, доставшей телефон.

мне было жалко девушку.

но казаков мне было жальче.

было видно, что они питаются пельменями, майонезом, водкой и величием.

что им к пятидесяти.

что эта клоунада - их единственный источник дохода.

и что они никому-никому-никому не нужны.

потом было расследование о финансировании балтийских казаков.

оказалось, что их главный доход - детские патриотические утренники: балтийские морские казаки стоят в форме, с шашками, иконами и лошадьми,

а дети, визжа от восторга, фотографируются с ними.

то есть, балтийские казаки - это ближайшие родственники несчастных,

которые бродят у входа в кинотеатр в костюме белочки

из Ледникового Периода

и предлагают сделать с ними фото за деньги.

разница в том, что тем несчастным просто

платят за работу,

а балтийским казакам, чтобы им заплатили,

нужно еще бросать бутылки в девушек

и рисковать жизнью черт знает за что.

в том числе и в Украине, что позорно.

возможно, рост зарплаты для парней в костюме белочки спас бы их?

балтийское казачество стало бы толпой из Винни-Пуха, Кролика, свинки Пепы, пингвинов, миньонов и прочих?

да, не самая солидная работа,

но лучше быть Винни-Пухом, чем виновным и мертвым.

или, как в августе 2015-го, прятаться в зарослях облепихи, спасаясь от полиции, ЧОПа и, возможно, стыда

Эдуард Лимонов:

Нацбол Кирилл Ананьев погиб 7 февраля в бою на берегу реки Евфрат в районе сирийского населённого пункта Хишам.

Остались жена и ребёнок. Есть брат.



Скорбим по тебе, товарищ!

Олег Барминов:

Получил сообщение, что в Сирии погиб мой товарищ Кирилл Ананьев, позывной Москва. Вечная память герою.

Олег Кашин:

Вот его я прямо лично знал, с ума сойти можно.

Дмитрий Аграновский:

Вот, оказывается, как...Отлично его знал. Отличный был парень. Настоящий патриот. Светлая память. Американцы, вы за это заплатите.

Захар Прилепин:

В Сирии погиб наш и мой товарищ Кирилл Ананьев. Он воевал сначала на Донбассе (2014-15 гг.), я звал его в наш бат, но ему захотелось туда, в Сирию. Он был настоящий воин, очень сильный и удивительный тип. Такие встречаются очень редко. Исключительный, умный и поразительно смелый.

Ярослав Белоусов:

В Сирии был убит нацбол Кирилл Ананьев, воевавший в составе ЧВК "Вагнера". Вечная память.

Перефразируя Бисмарка - весь ближневосточный вопрос не стоит костей и одного русского бойца.

Между тем, отмечает часть комментаторов, важен сам факт наличия россиян в уничтоженной колонне.

Евгений Ихлов:

Тогда у меня вопрос: а коли ежели под огнём американских оккупантов пали сотни сирийских бойцов, верных "законномуправительствусирии", то где требования Дамаска о немедленном созыве Совбеза ООН, поддержанного Москвой, Тегераном, Гаваной, Каракасом и Хартумом? Дело то неслыханное по масштабу! А то пискнули... и молчком...

И где филиппики в брифингах Захаровой? Где праведный гнев Лаврова? Где меткое припечатывающее словцо Небензи? Ведь разнесли союзное Москве формирование, можно даже сказать, братьев по оружию в борьбе на "дальних подступах"... Даже из-за вегетарианских израильских ударов так возмущались, а здесь - буквально кровавый пир!

Кстати, об ударах... Теперь стало ясно, почему ВКС РФ орудуют на пределе возможностей с Хмеймим, а не со специально созданного в центре Сирии ключевого военного аэродрома Т-4 (Тадмор), что в окрестностях Пальмиры... А потому, что там теперь всё было занято под иранские "беспилотники"... (Да, да, для них и старались, дважды беря Пальмиру, и ещё, конечно, для концертной площадки Лучшему Кошельку Родины).

И сиё молчание и все неуклюжие попытки соврать похитрее - как раз и доказывает, что либо погибших сирийцев Дамаску было совсем не жаль, либо и они, и "старшие братья" делали что-то настолько неблаговидное, что лучше замять поскорее...Благо чуткий Пентагон не бросился трубить о великой сей виктории на брегах Евфратских....

Остап Кармоди:

Сколько было россиян среди уничтоженной американцами сирийской группировки - меньше десятка или более 600 человек (весь личный состав нескольких подразделений) в общем не важно.

Важно другое:

1) Россияне, зная, что на позициях курдов есть американцы, всё равно на них полезли.

2) Американцы, зная, что среди нападающих есть русские, всё равно уничтожили их ещё на подходе, почти не пытаясь предотвратить столкновение.

3) Сирийцы даже при поддержке России ничего не могут противопоставить американской коалиции. Судя по этому эпизоду основные силы Асада и приданные им российские военные будут, если потребуется, уничтожены в течение нескольких дней.

А сколько именно погибло российских солдат пусть будет важно их семьям и родителям тех, кого могут отправить в Сирию.

Леонид Волков:

А про "ЧВК Вагнера" имею сказать.

Плохо: погибли люди, которые должны были вернуться в Россию и сесть на 7 лет по части 3 статьи 359.

Еще хуже: людям, которые туда их послали — а это все военное руководство РФ — ничего за это не будет, и на 15 лет по части 2 они не сядут.

Антон Литвин:

Хотелось бы увидеть расследование Навального за чью нефть и чью прибыль гибнут в Сирии чеченцы и другие наёмники и граждане РФ. Какая цена вопроса, как говорили в нулевые.

Михаил Пожарский:

Эволюция военного дела в Европе шла по простой схеме: сначала были "урожденные воины", которые тренировались всю жизнь и составляли особое сословие (рыцарство - bellatores), затем с распространением огнестрельного оружия армии больше стали стоять из наемников (не "урожденных", зато быстро освоивших аркебузу). С дальнейшим удешевлением оружия вооруженные силы смогли стать по-настоящему массовыми и на исторической арене появился новый тип воина - солдат национальной армии, призывник. Народный герой Николя Шовен. В отличие от рекрута призывник не сбегал при любом удобном случае, не требовал денег как наемник. И обладал высокими моральными качествами - ведь воевал он уже за родину и народ, а не за короля или материальные блага.

Но это сопровождалось глубокими социальными переменами. Сложилась новая форма общественного договора: солдат служил в армии, а взамен получал кусок общего пирога в виде гражданских прав. Но если армии при старом порядке можно было бросать в топку по одной монаршей прихоти, с национальными армиями было сложнее - нужно было худо-бедно объяснить обществу какие "национальные интересы" за этим стоят. Средневековому крестьянину и в голову бы не пришло беспокоиться за "своих" рыцарей или ландскнехтов - ну какие они ему "свои"? А вот общество модерна остро переживает за судьбу "наших мальчиков" в окопах.

Однако наемники так и не ушли с исторической арены. И сегодня существуют ЧВК. Ближе всего они к каперам (корсарам, приватирам) Нового времени. Это были частные лица получившие государственные лицензии на грабеж и убийство противника (по нашим временам - "госзаказ"). При этом они не были связаны правилами войны (как обычные солдаты), поэтому к ним чаще относились как к сброду и просто вешали при случае. Отношение к современным ЧВК тоже не на высоте. Я видел много видео, на которых рыдающие американцы встречают командировочных морпехов, но ни одного, где бы так же встречали наемников из Blackwater. В сущности, когда человек решает быть корсаром, а не солдатом - он просто обменивает моральный статус на деньги.

К чему это? Нынче распространяется информация (ее вроде нельзя считать окончательно подтвержденной) о том, что в Сирии американцы уничтожили роту ЧВК "Вагнер". Расстреляли как в тире: артиллерия, вертолеты, дроны. В тематических пабликах (вроде "Солдат удачи") нынче стоит плач: "наших убили", "русские полегли", "проклятые пиндосы". То есть наемники пытаются претендовать на тот же моральный статус, которыми наделены солдаты национальной армии. Требуют поддержки и сочувствия народа. А заодно пытаются представить дело так, будто произошел конфликт двух национальных армий, а вовсе не национальной армии и банды корсаров. Такие вот хитрые корсары.

Олег Козловский:

Тактика Кремля использовать наемников вместо регулярных войск ради возможности сказать "их там нет" имеет свою оборотную сторону. Уверен, что по военным американцы стрелять бы не стали. А наемники вне закона, их никто защищать не будет.

Виталий Щигельский:

с появлением чвк многим ("спасибки" госпропаганде) показалось, что гибридная война это когда ходишь себе вразвалочку с автоматом, играешься с ножиком, прибираешь к рукам "ничейную" собственность,

поедаешь тушенку, шутки шутишь, стреляешь,

иной раз попадаешь в кого-то.

тебе платят деньгу, награждают

и поощряют ровно за то,

за что на "гражданке" сажают в тюрьму.

в общем, не война, а пенбол на курорте.

оказалось, что показалось - реальность другая...



​У Олега Кашина - свежая колонка в Republic (полный текст доступен только подписчикам):

Слово «наемник» в русском медийном языке с давних пор несет очевидную негативную эмоциональную окраску; перефразируя известную формулу про разведчиков и шпионов, можно сказать, что «у них наемники, у нас добровольцы» и что грязных войн ни нынешнее российское государство, ни предшествовавшее ему советское не вели никогда – каждый раз находилось какое-нибудь возвышенное объяснение, которое, даже если оно не стоило ни гроша (см. «интернациональный долг»), все равно позволяло относиться к войне как к войне, а к солдату как к солдату, тем более что в большинстве потенциально грязных войн как советского, так и постсоветского периода солдат и в самом деле был прежде всего солдатом, которого на очередную незнаменитую войну привели присяга и приказ, а не какие-то там деньги.

Возможно, Донбасс войдет в российскую историю как последняя война, на которой российского солдата обеспечивали специальной системой морально-политических оправданий: ты защищаешь «русский мир», мстишь за сожженных одесситов, борешься за то, чтобы сюда не пришло НАТО, и так далее. И хотя Вагнер дебютировал именно в Донбассе, настоящим прорывом для него стала Сирия – уже не на уровне слухов, а вполне открыто и даже с гордостью (в которую, очевидно, включена и восторженная зависть по отношению к американскому опыту «Блэкуотера» и прочих) российская сторона говорит, что и у нее, как и у западных партнеров, есть частные военные компании, которые без всякого государства и только в коммерческих интересах ведут боевые действия в дальних странах и отвечают за себя сами не столько по военным, сколько по рыночным законам.

Конечно, это неправда, и, конечно, никакого рынка военных услуг в России нет. Буквосочетание ЧВК в наших условиях значит что-то вроде «российская армия, за которую по политическим соображениям государство не готово брать на себя ответственность».

Андрей Десницкий:

Может быть, я слишком много читал Пушкина и Гоголя вместо каких-нибудь крутых книжек "как заработать свой первый миллион".

Но меня, скажем так, неприятно удивляют рассуждения людей, живущих сыто и благополучно, что все эти "наемники Вагнера" сами выбрали себе свою судьбу.

Да, выбрали сами.

А что бы выбрали мы, родись мы не там и не тогда, где мы родились, а в каком-нибудь моногородке на Урале в 1995-м году, где всё давно пропито и идти после армии некуда, разве что на местный завод за 15-20 тыщ в месяц до полной потери здоровья?

У нас все-таки были другие стартовые условия. Но да, мы выбрали одно, а они другое.

А все-таки "Шинель", все-таки "Станционный смотритель"... они сами выбрали не заработать свой первый миллион, ага.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Григория Явлинского, сообщил, что у Кремля нет информации о российских наёмниках в Сирии. Его слова цитирует "Московский комсомолец":

Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции вооруженных сил, ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем, рекомендуем по этим вопросам обращаться в Министерство обороны — в наше оборонное ведомство.

Николай Руденский:

"Незнайка на печи сидит, а знайку на веревочке ведут". (Русская пословица)

Сергей Талк:

Некоторые обращаются к Путину с просьбой ответить на разгром российских наёмников американцами. Или хотя бы прокомментировать. А что отвечать-то? Когда американцы надрали тебе морду, остаётся только спрятаться в тёмном углу двора и помалкивать, как этому учат законы питерской подворотни. Били его там очевидно частенько. Главное - не наложить в штаны.

Песков сообщил, что товарищ заболел, работает с документами. Подтирается он ими после конфуза что ли?

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