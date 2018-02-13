Зачем Кремлю "псы войны" на Евфрате?

Уже несколько дней из Сирии приходят сообщения о том, как был разгромлен отряд российских наемников, который вместе с войсками режима Асада пытался занять район провинции Дейр-эз-Зор вблизи Евфрата, находящийся под контролем Сирийских демократических сил.

В боестолкновении батальонная группа с участием бойцов частной-военной компании (ЧВК) "Вагнера" была разгромлена. Авиация возглавляемой США Международной коалиции, действующей против террористической группировки "ИГ", нанесла удар по проасадовским вооруженным отрядам численностью до 500 человек. Цифры потерь граждан РФ называют разные, до 100 и даже выше, но уже достоверно известно о гибели 5 наемников из России. Среди убитых - воевавший и в Донбассе "лимоновец" Сергее Ананьев. 13 февраля появилось сообщение о гибели шестого россиянина.

12 февраля кандидат в президенты от партии "Яблоко" Григорий Явлинский потребовал от президента Путина дать отчет в происходящем.

Власти России пытаются скрыть бой с войсками США. 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков привычным приемом отправил прессу с вопросом о гибели граждан России в Сирии в Министерство обороны РФ. Пресс-секретарь Путина, говоря об обращении Явлинского, выразил сомнения, что у кандидата в президенты существуют "надежные источники информации". "Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем", – заявил представитель Кремля.

Что сейчас происходит на фронтах сирийской гражданской войны? Почему власти РФ пытаются сохранить в тайне от граждан страны гибель российских наемников, уничтоженных дронами и авиацией США в зоне контроля коалиции? Кто несет ответственность за операции ЧВК в Сирии? Произведет ли в России поражение "ополченцев" политический эффект Цусимы?

Обсуждают востковед Александр Шумилин, представитель сирийской оппозиции, доктор Махмуд Хамза, полковник в отставке, политик Виктор Алкснис, заместитель председателя партии "Яблоко" Александр Гнездилов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 13 февраля в 19:05