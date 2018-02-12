Чехия: Земан добивается выдачи российского хакера в Москву, а не в США

Президент Чехии Милош Земан пытается добиться выдачи арестованного в Праге российского хакера Евгения Никулина в Россию, а не в США, где его обвиняют во взломе социальных сетей и компьютерных систем американских компаний и краже персональных данных.

Как сообщают чешские издания Respekt и Aktualne, в январе Земан дважды говорил о судьбе Никулина с министром юстиции Чехии Робертом Пеликаном. Именно министр должен принять окончательное решение об экстрадиции Никулина - после того, как суды нескольких инстанций постановили, что хакер может быть выдан для уголовного преследования за рубежом.

Чешская полиция арестовала Евгения Никулина в Праге в октябре 2016 года. Задержание произошло на основании ордера Интерпола, выданного по запросу Соединенных Штатов. Адвокаты Никулина утверждают, что агенты ФБР пытались добиться от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года. Вскоре после его ареста выдать Никулина потребовала от Чехии также Россия, где против хакера также возбудили уголовное дело.

Как сообщают чешские СМИ, тема экстрадиции Никулина поднималась и на встрече Земана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи осенью прошлого года.

Милош Земан, недавно переизбранный президентом на второй срок, неоднократно заявлял о необходимости улучшения отношений с Москвой и критиковал введенные против России санкции.