Кириенко выиграл выборы и формирует кабинет. Эфир в 19:05

Первой жертвой зам.главы кремлевской администрации станет Владимир Мединский
Источники The New Times coобщают, что после выборов первый зам.главы кремлевской администрации планирует заменить министра Мединского своим соратником Сергеем Новиковым. Как они обойдутся с Медведевым? Сколько власти будет у Кириенко, когда он обеспечит необходимый выборный результат? Обсуждают политолог Михаил Виноградов и галерист Марат Гельман. Ведущая Елена Рыковцева
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