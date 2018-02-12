Кириенко выиграл выборы и формирует кабинет. Эфир в 19:05

Источники The New Times coобщают, что после выборов первый зам.главы кремлевской администрации планирует заменить министра Мединского своим соратником Сергеем Новиковым. Как они обойдутся с Медведевым? Сколько власти будет у Кириенко, когда он обеспечит необходимый выборный результат? Обсуждают политолог Михаил Виноградов и галерист Марат Гельман. Ведущая Елена Рыковцева

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