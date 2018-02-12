В Киеве задержан лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили

Лидер оппозиционного "Движения новых сил" Михаил Саакашвили задержан в Киеве. Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на соратников Саакашивили, политика задержали в ресторане люди в масках и вывезли на микроавтобусе в неизвестном направлении.

Пока не ясно, кто задерживал Саакашвили. Служба безопасности Украины заявила, что не имеет отношения к произошедшему. Корреспондент Радио Свобода в Киеве со ссылкой на источники сообщает, что Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Государственной погранслужбы Украины

О задержании Саакашвили "Украинской правде" сообщил один из лидеров "ДНС" Юрий Деревянко. По его словам, неизвестные задержали Саакашвили в ресторане "Cулугуни" в Музейном переулке. По информации издания, люди, задержавшие Саакашвили, были в куртках с надписью "Государственная пограничная служба".

В прошлом году президент Украины лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого назвали то, что экс-президент Грузии якобы не сообщил о возбуждённых против него уголовных делах в Грузии. Саакашвили обратился в миграционную службу и запросил статус беженца. Но суд в Киеве отказался признавать политика лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

В январе 2018 года суд в Тбилиси признал Саакашвили виновным по делу о злостном превышении полномочий на посту президента Грузии и приговорил его к трём годам тюрьмы. 5 февраля лидеру "Движения новых сил" вновь отказали в предоставлении статуса беженца на Украине. Политик тогда заявил, что украинская власть намеренно ускоряет рассмотрение дела, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны. Саакашвили также утверждал, что Киев хочет выслать его в Польшу.