Путина принуждают к миру с Украиной?

Одна из причин публикации США списка 210 российских олигархов и чиновников – агрессия России на территории Украины. Можно ли считать, что появление “Кремлевского доклада” становится одним из факторов принуждения Владимира Путина к миру с Украиной?

Ситуацию обсуждают президент Грузии в 2004 - 2013 гг, глава госадминистрации Одесской области в 2015-16 г., лидер движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили и руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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Михаил Соколов: Можно ли считать появление «кремлевского доклада» Минфина США со списком ведущих российских политиков и олигархов, потенциальных объектов санкций, становится одним из факторов принуждения режима Владимира Путина к миру с Украиной. Ситуацию в России и Украине обсудят лидер украинского движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили и глава центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко.

Как вы думаете, почему так долго тянули с большими персональными санкциями, получается, с весны 2014 года?

Виктор Мироненко: Наверное, в данном случае потому что угроза иногда бывает эффективнее, чем исполнение. Наверное, это непростая задача, потому что список составляли достаточно большой. Во-вторых, это всегда угроза санкций бывает более эффективней, чем сами санкции реализуемые. Если санкции состоялись, то они состоялись, их надо принимать как данность. Насколько я слышал, в процессе составления списка активность была очень высокая людей, которые ожидали, что они могут попасть в этот список.

Михаил Соколов: Говорят, попали фактически все — администрация президента, Совет министров, правительство и почти все миллиардеры, у кого больше миллиарда.

Виктор Мироненко: Если все-таки одной из причин была Украина, то, что случилось с ней, то это довольно объяснимо. Потому что решение принималось практически единодушно. Я не помню ни одного человека во власти российской, который бы выступил против этого решения.

Михаил Соколов: Кстати, в этом списке два губернатора Москвы и Санкт-Петербурга, собственно те, которые члены Совета безопасности. Совет безопасности и принимал эти решения.

Михаил Николозович, какова ваша оценка появления этого доклада? Мог ли этот список появиться 10 лет назад в разгар или после той войны, которую вела путинская Россия с Грузией?

Михаил Саакашвили: Тогда администрация Буша подготовила аналогичные санкции против российских деятелей. Этот доклад лежал, его подготовил как раз Минфин, который участвовал в подготовке на каком-то этапе и этих санкций. Тогда этот список просто лежал в администрации. Во-первых, был мировой экономический кризис, это была слабая администрация, потому что она уже уходила из офиса. Совпало с этим то, что Европа не очень относилась к этому мероприятию. Если бы ввели этот список в разгар мирового кризиса, и американский бизнес не с большим энтузиазмом к этому относился. Как-то было положено все на полку.

Сейчас есть уже консенсус и в Европе, и в Америке, сейчас нет таких нефтяных цен, которые были в разгар войны в 2008 году, и много других факторов, которые способствуют тому, что очень правильное решение.

Михаил Соколов: Вы общались с Владимиром Путиным в свое время, лично его знаете, для него подобные списки, санкции против друзей — это может быть серьезным аргументом в пользу изменения политики или на самом деле он обидится и постарается как-то отомстить?

Михаил Саакашвили: Вряд ли Путин уже изменится, об этом речь на данном этапе уже не идет. Речь идет о других вещах. Все эти люди, которые есть в этом списке — это и есть в принципе российская элита. Когда в следующий раз Владимир Путин их будет вызванивать на какое-то общественное мероприятие или на поездку в Крым, большинство из них будет увиливать под разными предлогами. Это как условное наказание, их еще не наказывают, они в списке, но в любой момент их могут наказать. Они будут от него увиливать, придется ему одному проводить эти мероприятия. Россия же не Северная Корея и не Ирак, даже не Ливия в том смысле, что она гораздо больше зависит, чем эти страны, от западного мира. Эти же люди ездят в Россию как на работу, они получают все жизненные блага в основном от Запада, все счета на Западе. До сих пор их Путин разводил тем, что все у нас будет, ребята, в порядке, у нас есть свои лоббисты, они пошумят и успокоятся, дальше поедем, как всегда.

На этот раз от него не отстают, не пошумели, не успокоились, консенсус не разрушился. То они через Италию разрушали, то через маленькие страны Восточной и Центральной Европы. Не разрушился. Консенсус продолжается, потому что европейцы, которые сражаются за Украину, они почувствовали угрозу для себя.

В Америке совершенно четко ситуация совпала с ситуацией, которую сам Путин спровоцировал — это ситуация с Трампом. Он внутри России хотел продать победу Трампа как свою победу и явно переборщил, потому что это очень сильно повредило Трампу, и Трамп среагировал соответствующим образом. Не только Трамп, Конгресс в первую очередь, Трамп вынужден был пойти за этим. Хотя, я думаю, Трампу тоже было очень досадно наблюдать за тем, как Путин продает победу Трампа как свое личное достижение. Зная Трампа и Путина, это два сильных характера, особенно Трамп никому бы не отдал свои лавры победы, тем более Путину. Поэтому то, что происходит — это прямой результат его личных действий, его личных ошибок, он пожинает эти проблемы.

Михаил Соколов: В целом как вы оцениваете влияние санкций на российско-украинский конфликт или войну России с Украиной? Многие в 2014 году надеялись, что санкции секторальные повлияют на российскую власть, она будет менее агрессивной. Как выяснилось, отступать она пока не собирается.

Михаил Саакашвили: Как влияют санкции, тем, кто в России находится, им легче оценивать. В 2008 году было масштабное нападение России на Грузию, нас бомбило 200 самолетов, на нас напала вся 58 армия, две тысяч единиц боевой техники, к нам завели около стотысячный личный состав. Ничего такого пока в Украине, к счастью, не произошло. Я думаю, один из факторов, который сдерживает полномасштабную агрессию именно в таком масштабе, и были эти санкции. Так что санкции недооценивать точно нельзя. Они дали стимул украинским людям, потому что Украину спасли волонтеры, добровольцы на том этапе, когда был самый горячий этап войны, почувствовать, что у них есть поддержка Запада. Психологически для украинцев она важна более, чем когда либо в недавней украинской истории, поэтому это был важный политический жест. То, что санкции не развалили российскую экономику, я был с этим согласен с самого начала, но Резервный фонд заканчивается. Я не вижу, что Россия превратилась в Северную Корею - это невозможно, образованные люди, много ездят, зависят от мира.

Михаил Соколов: «Холодная война» России и Соединенных Штатов — это надолго, Европа более мягкую позицию занимает. Чем все это противостояние, на ваш взгляд, поможет Украине в ее нынешнем виде, с ее проблемами, о которых и вы постоянно и активно сейчас говорите?

Михаил Саакашвили: Понятно, что свои проблемы с олигархами, свои проблемы с коррупцией, свои проблемы с неэффективной экономикой. Против Украины нет санкций, но Украина тоже не растет. Против Украины нет санкций, но украинскую экономику тоже убивают олигархи. Я думаю, сам инцидент того, что введены международные санкции против олигархов, он важен для Украины тоже.

Есть много людей в Украине, обычных граждан, которые страдают от коррупции, от беспредела властей и олигархов, которые говорят, что да, нам надо, чтобы Запад ввел такие же персональные санкции против украинских олигархов, против украинской власти. Сейчас Евросоюз угрожает официальной Украине, что если украинские власти не примут каких-то действий, то отменят безвиз для украинских граждан. Но это было бы очень грубое решение, потому что таким образом они бы наказывали всех украинских граждан. И это чуть ли не единственное достижение последних лет. Поэтому это не выход из ситуации.

Персональные санкции против конкретных олигархов, которые грабят народ, которые довели Украину до положения самой бедной страны в Европе — это бы приветствовалось.

Я хорошо знаю сенатора Кардина, который принял «список Магнитского», я знаю, что он хорошо знает украинскую ситуацию. Эти профессионалы существуют, эта инфраструктура уже создана. Поскольку эта инфраструктура существует, под другим предлогом, поскольку Украина ни на кого не нападает, а именно украинский народ жертва олигархов, наши олигархи очень тесное отношение имеют с российскими, и Ахметов, и Медведчук, и Пинчук, много других, и Порошенко в первую очередь, потому что у него бизнес в России, он имеет тесные отношения с российскими олигархами.

Так что там яблоко от яблони недалеко падает, украинские олигархи не очень далеко ушли от российских, у них тесные связи, отношения, бизнес совместный. В то же время они продолжают грабить украинский народ. Так что тут параллели четко напрашиваются. Но эти две темы четко разделены, потому что то, что ввели против России — это реакция на агрессию России. Она оправданна, заслужена. Конечно, то, что произошло — это было долгожданное и правильное решение. Я думаю, у них есть инстинкт самосохранения, они будут на это реагировать соответствующим образом.

Михаил Соколов: В чем все-таки причина такого жесткого разрыва отношений между вами и президентом Петром Порошенко? Многие симпатизирующие Украине люди боятся, что ваш конфликт может подорвать, разрушить государство как раз в разгар силового противостояния с Кремлем?

Михаил Саакашвили: Государственность в Украине подрывает не личностный конфликт со стороны президента по отношению к человеку, в данном случае ко мне, у которого ни армии, ни денег, ни мощной политической организации, хотя она очень быстро растет и по всем опросам попадает в парламент.

Государственность Украины разрушает вопрос коррупции, вопрос того, что президент в разгар войны может поехать на Мальдивы и потратить огромное количество денег, причем поехать с фальшивыми паспортами. То, что Генпрокурор тоже выехал, сегодня оказалось, на Сейшелы. Государственность Украины подрывают олигархи, которые растаскивают все природные богатства Украины. Государственность Украины подрывает то, что в год почти миллион человек уезжает из Украины.

Есть отсутствие экономического роста, при росте 2% в год мы дойдем до уровня Януковича к 2050 году. Украина не может выдержать такой низкий рост ВВП, Украина не может выдержать такой уровень миграции самого образованного и талантливого населения. Украина не может выдержать абсолютно прогнившую коррумпированную администрацию и все, что с ней связано.

Два дня назад продемонстрировали на главной площади «титушек», какие-то народные дружины — это и есть опасность для Украины. Единственное, что может усилить Украину — это активность народа. Политически это несостоявшиеся институты, несостоявшееся государство. Мы должны успешно обновить государственные институты, достичь двузначные темпы экономического роста, в этом есть решение проблем Украины. Тогда, кстати, со временем и в России наладится, потому что это будет очень мощный сигнал и внутри России.

Михаил Соколов: Как вы оцениваете со стороны, как украиновед, этот конфликт, я бы сказал, хорошего с лучшим. Наш собеседник хочет победить олигархов, а власть хочет победить Россию, так получается.

Виктор Мироненко: Я бы согласился с Михаилом Саакашвили о том, что это далеко не личный конфликт. У меня есть глубокое убеждение в том, что это конфликт понимания того, о чем сейчас Михаил Саакашвили говорил, понимание ответственности момента, который сейчас переживает Украина. Ведь третья республика украинская, та государственность, которая была создана после роспуска Советского Союза, она разрушена.

На сегодняшний день ответственность момента в том, что на Украине формируется новое государственное устройство, формируется новый режим. И от того, каким он будет, зависит будущее страны, будущее государственности как таковой. Я так понимаю, что у Михаила Саакашвили и у Петра Порошенко несколько разное представление о том, какой должна быть эта четвертая украинская республика. И откровенно говоря, мне соображения нашего гостя сегодняшнего близки и понятно. Я не знаю, в какой мере это понимает сам Порошенко, но угроза совершенно очевидная — угроза разрушения самого государственного механизма.

В силу того, что многие, на мой взгляд, люди, облеченные политической ответственностью, они просто не имеют представления о том, как должна развиваться Украина, не имеют представления о том, какой они хотели бы ее видеть, и не имеют представления о том, в чем спасение Украины, в чем ее шанс. А ее шанс только в одном — в людях, которые четверть века все это держали на себе. Поэтому никакого другого пути, кроме высвобождения энергии людей и кроме абсолютно демократического правового порядка в стране нет. Я так понимаю, что именно это беспокоит нашего гостя, я с ним согласен в этом.

Полный текст будет опубликован 31 января. Видео и звук доступны на сайте.

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