В Молдавии вступил в силу закон, запрещающий российские новости

В Молдавии 12 февраля вступил в силу закон, запрещающий национальным телеканалам показывать российские новостные и информационно-аналитические программы. Координационный совет по телевидению и радио Молдавии проконтролирует соблюдение нового закона.

С 12 февраля на молдавском телевидении будет утверждена новая сетка вещания для каналов, на которых до настоящего времени транслировались российские новости. Совет по телевидению и радио проведет несколько внеплановых проверок вещания телеканалов.

Ранее закон о запрете российских новостных программ подписал спикер парламента республики Андриан Канду. Он сделал это вместо пророссийски настроенного президента Молдавии Игоря Додона, которого в начале января временно отстранили от должности. Додон дважды отклонял закон о борьбе с иностранной пропагандой, несмотря на то что, согласно конституции, был обязан его утвердить.

Новый закон запрещает трансляцию в Молдавии информационно-аналитических, военных или политических программ, если они были произведены в странах, которые не приняли Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. К таким странам относится Россия. Ретрансляция развлекательных программ или других передач из России разрешена. Нарушение этого ограничения предусматривает отзыв лицензии у вещателей.