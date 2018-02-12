Суд в Британии приостановил рассмотрение дела Буковского

В Великобритании приостановили рассмотрение дела советского диссидента и правозащитника Владимира Буковского. Такое решение принял Королевский суд в Кембридже. Рассмотрение дела приостановлено на неопределенный срок из-за состояния здоровья 75-летнего писателя.

Буковского в Британии обвиняют в хранении детской порнографии. Слушания по делу начались в 2016 году, однако вскоре были прерваны из-за госпитализации диссидента. В прошлом году рассмотрение пытались возобновить, однако за несколько дней до заседания Буковский снова попал в больницу.

Владимир Буковский живет в Великобритании с 1976 года. В СССР он более 10 лет провел в лагерях и на принудительном лечении за антикоммунистическую деятельность. Обвинения в хранении детской порнографии писатель категорически отвергает.