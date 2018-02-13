Politico: демократы в США призвали к санкциям по "кремлевскому докладу"

Трое сенаторов-демократов в Сенате США призвали президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении бизнесменов и чиновников из так называемого "кремлёвского доклада". Об этом сообщает издание Politico.

Авторы инициативы – Бен Кардин, Боб Менендес и Шеррод Браун. Они опубликовали проект резолюции с требованием принять новые меры, используя принятый в августе "Закон о противодействии противникам Америки путем санкций".

По данным Politico, сенаторы резко раскритиковали решение администрации Белого дома не вводить новые санкции в отношении России. "Отсутствие серьезности, демонстрируемое администрацией перед лицом очевидной угрозы национальной безопасности, вызывает тревогу и не может продолжаться далее", – заявил Кардин.

Издание напоминает, что демократы обладают меньшинством в обеих палатах Конгресса. Проект принятого ими документа является лишь попыткой оказать давление на администрацию Трампа по принятию новых мер в отношении Москвы, отмечает Politico.

30 января министерство финансов США обнародовало "кремлёвский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи. После публикации доклада министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на его основе могут быть введены новые ограничения в отношении России. Детали глава минфина не раскрыл.

