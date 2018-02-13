Диагноз: ошибка. Эфир в 21:05

Менее 10 процентов Россиян положительно отзываются о состоянии системы здравоохранения - такие данные в конце 2017 года привел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Более трети россиян называют недостаточным уровень профессиональной подготовки врачей, и почти половина верит, что качество медуслуг вырастет, если "наказывать рублем" медучреждения, в которых оказали некачественную помощь.

О том, сколько людей страдают по вине медиков, можно только догадываться. Россия – одна из немногих европейских стран, где не ведется статистики врачебных ошибок. А словосочетание "врачебная ошибка" юридического определения не имеет.

Но и сами врачи в уязвимом положении. Законодательство, в том числе и регулирующее оказание медицинской помощи в России, устроено так, что как бы врач ни поступил, его можно будет обвинить в нарушении закона.

Врачебная ошибка, что это? Добросовестное заблуждение или преступная халатность? Имеет ли врач право на ошибку и как сохранить баланс в защите интересов пациентов и врачей? Спросим у экспертов в студии адвокатов Елены Богачёвой и Дмитрия Айвазяна.