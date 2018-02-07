Врач должен сидеть в тюрьме? Эфир в 21:05

Врач Антон Родионов и специалист по медицинскому праву Полина Габай: где врачебная этика переходит в уголовные нормы?
Дело гематолога Елены Мисюриной, осужденной за предполагаемую врачебную ошибку, стало знаковым. Корпорация врачей встала на ее защиту, и дело, возможно, будет пересмотрено. Но вопросы остаются: кто должен судить врача - прокуратура или коллеги? И где врачебная этика переходит в уголовные нормы?
Гости программы: Антон Родионов, терапевт, кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии Московского университета имени Сеченова, и Полина Габай, специалист по медицинскому праву, генеральный директор компании «Факультет медицинского права». Эфир в 21:05.
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