Михаил Саакашвили заявил о планах вернуться на территорию Украины законным способом. Бывший губернатор Одесской области и грузинский президент сообщил, что он не собирается просить политического убежища в Польше. На пресс-конференции в Варшаве политик также сказал, что не имеет никакого другого гражданства, кроме украинского.

Ранее стало известно, что Саакашвили попросил помощи у Евросоюза и отдельно канцлера Германии Ангелы Меркель. Если ЕС и, в частности, Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху, сказал экс-губернатор Одесской области. Лидер украинского "Движения новых сил" утверждает, что за его выдворением с Украины стоит президент страны Петр Порошенко. По словам Саакашвили, Порошенко разрушает Украину и хочет избавиться от него как от человека, который борется с коррупцией.

Вчера днем люди в камуфляже задержали Михаила Саакашвили в ресторане в Киеве. Пограничная служба Украины сообщила, что это были ее сотрудники. Политика отправили в Польшу. Именно оттуда он прибыл на Украину в прошлом году. Украинские власти считают, что политик пересек границу незаконно.

В прошлом году президент Украины лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого назвали то, что экс-президент Грузии якобы не сообщил о возбужденных против него уголовных делах в Грузии. Саакашвили обратился в миграционную службу и запросил статус беженца. Но суд в Киеве отказался признавать политика лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

В январе 2018 года суд в Тбилиси признал Саакашвили виновным по делу о злостном превышении полномочий на посту президента Грузии и приговорил его к трем годам тюрьмы. 5 февраля лидеру "Движения новых сил" вновь отказали в предоставлении статуса беженца на Украине. Политик тогда заявил, что украинская власть намеренно ускоряет рассмотрение дела, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны. Саакашвили также утверждал, что Киев хочет выслать его в Польшу.

