В Швеции начался суд над "стокгольмским террористом"

В Швеции начался суд над гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым. Его обвиняют в совершении теракта в Стокгольме весной прошлого года. Прокуратура потребовала для подсудимого пожизненного заключения.

Акилов даст показания на следующей неделе. Последний день слушаний назначен на 9 мая. Ожидается, что суд вынесет приговор в конце июня.

7 апреля в центре Стокгольма водитель на угнанном грузовике въехал в толпу, затем машина врезалась в здание торгового центра и загорелась. Пять человек погибли, 15 получили ранения. За рулем находился 39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов. Он признал свою вину. Известно, что обвиняемый просил убежища в Швеции в 2014 году, но ему отказали. Следствие заявило о связи Акилова с террористической группировкой "Исламское государство".