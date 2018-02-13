Как избавиться от президента. Чем ЮАР похожа на Россию

75-летний президент ЮАР Джейкоб Зума, обвиняемый в коррупции и "присвоении государства", получил от Исполнительного комитета своей правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) ультиматум – ему дано 48 часов на то, чтобы добровольно уйти в отставку. Если Зума не согласится, в ЮАР пройдет общенациональный вотум недоверия президенту.

Громкие коррупционные скандалы сопровождали все президентство Джейкоба Зумы, практически с момента его избрания в 2009 году, однако сейчас они достигли невероятного масштаба. Несмотря на то что глава Южно-Африканской Республики упорно отрицает хоть какую-то свою причастность к преступлениям, уже практически доказано, что он, например, стал фактическим слугой крупнейшего в ЮАР олигархического клана Гупта, состоящего из выходцев из Индии, которые постоянно вмешиваются во внутреннюю и внешнюю политику страны. В ЮАР, где расово-этнические проблемы остаются крайне болезненной темой, происхождение семьи Гупта вызывает прилив дополнительной ненависти и обвинений в адрес Джейкоба Зумы. В 2016 году это стало поводом для серии кровавых межэтнических столкновений и массовых протестов по всей стране, которые силы правопорядка подавили с применением оружия.

В 2017 году Верховный апелляционный суд ЮАР вновь открыл почти 800 ранее прекращенных уголовных дел против Зумы, в которых он обвиняется в вымогательстве, взяточничестве и отмывании денег при заключении международных сделок на поставки и приобретение оружия, на общую сумму в 2 миллиарда долларов.

Помимо прочего, Джейкоб Зума – многоженец, ненавистник ЛГБТ и активный союзник президента России Владимира Путина в группе BRICS по выстраиванию "многополярного мира" и "альтернативного экономического пояса". В июле 2017 года Конституционный суд ЮАР аннулировал подписанное президентом Зумой соглашение с российской корпорацией "Росатом" о строительстве в ЮАР сразу двух АЭС – из-за "непрозрачности" сделки.

Зуму, кроме потакания коррупции и превращения ЮАР в клептократическое государство, обвиняют даже в банальном мелком воровстве средств из бюджета на "карманные расходы". Например, в том, что во время постройки своей загородной резиденции в Претории он присвоил 20 миллионов долларов, на которые возвел для себя домашний театр и огромный бассейн. Также в 2005 году и позднее против Зумы выдвигались обвинения в изнасилованиях.

До сих пор Зуму оправдывали по всем обвинениям, хотя его сторонников обвиняли в силовом давлении на судей и свидетелей, включая организацию агрессивных митингов вокруг зданий суда. Импичмента в связи с потерей репутации и доверия Джейкобу Зуме удавалось избегать, так как его с небольшим перевесом поддерживал парламент. Однако на сей раз, очевидно, президент ЮАР исчерпал чашу терпения даже своих соратников по правящей партии АНК.

О политическом кризисе в ЮАР в интервью Радио Свобода рассказывает Ирина Филатова, живущая в Кейптауне политолог-африканист, заслуженный профессор Натальского университета:

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​– ЮАР – член группы БРИКС. Между входящими в эту группу странами действительно очень много сходства, не зря их так объединили. И одна из их общих черт, на мой взгляд, просто бросающаяся в глаза, это, в переносном смысле, "ожирение народных лидеров", будь то Россия, Бразилия или ЮАР.

– Я недавно присутствовала в ЮАР на семинаре, организованном рядом неправительственных организаций, и один из самых интересных лекторов говорил о "захвате государства" в Южной Африке. Он заявлял, что страна, которая наиболее близка по типу к тому, что происходит здесь – это Россия. Сравнение было очень интересное.

– Главное, но не единственное обвинение против Джейкоба Зумы – это воровство средств из государственного бюджета и потакание коррупции среди ближайшего окружения. Каковы самые громкие из конкретных обвинений?

– Главное обвинение, пожалуй, заключается именно даже не в присвоении средств из государственной казны и ограблении полугосударственных и государственных предприятий, таких, например, как электрическая корпорация ESCOM, а именно в "захвате государства". Что это означает? Что Зума посадил на самые важные в государстве посты, в том числе министерские, людей, которые для него готовы были сделать абсолютно все что угодно. Естественно, за долю в ограблении!

Во всем этом оказалась крупно вмешана семья, которая приехала в Южную Африку из Индии в 1993 году, после исчезновения режима апартеида, с тех пор получила гражданство и крайне успешно занялась бизнесом. Этот большой клан, в котором верховодят трое братьев по фамилии Гупта, просто-напросто посадил президента Зуму себе в карман! Я не знаю, сколько и как ему платили. Но министры назначались с одной-единственной целью: чтобы они заключали контракты только с фирмами, которые ассоциируются с этой семьей Гупта. То есть Зума не просто грабил лично, но и обеспечивал этот огромный клан, их клиентелу, в которую входят и он сам, и его сыновья, которые тоже стали акционерами этих фирм. Так обеспечивалась эта патрон-клиентская система – во главе которой стоит даже не сам президент страны, а эти самые Гупта! Они могли ему просто указать – назначь такого-то, назначь такого-то. Гупта практически не скрывали в последнее время, что часто звонили кому-то и говорили: "Тебя назначат министром через три дня".

– Нет ли тут еще этническо-расовой подоплеки, в этой неприязни? В ЮАР ведь эти проблемы всегда гипертрофированно болезненны.

– Больше всего это сказывается в Натале, историческом зулусском регионе, ведь сам Джейкоб Зума – зулус. И в Натале же как раз исторически сформировалась самая большая диаспора выходцев из Индии, еще с XIX века. Там неоднократно происходили уличные столкновения, даже настоящие сражения между зулусами и индийцами. В 1947 году, например, во время очередной резни погибло очень много народу. Поэтому, конечно, в современной провинции Квазулу-Наталь к Гупта существует особенное неприязненное отношение. Но оно неприязненное к ним везде, из серии "приехали иностранцы и вот, смотрите, что наделали". В Квазулу-Натале, по опросам общественного мнения, все считают, что Зуму надо простить, а вот Гупта всех посадить в тюрьму. В других провинциях страны эти опросы общественного мнения показывают другие результаты – люди требуют их всех отправить за решетку. Да, соглашусь, неприязнь к Гупта объясняется и тем, что они иммигранты, и тем, что значительная часть людей, которых они сажали на важные посты, также были индийцами, их соотечественниками.

​– И все равно у Зумы до сих пор очень много сторонников, как ни странно. По большому счету, ЮАР устала от человека и президента Джейкоба Зумы? Что называется, "все воруют", однако сейчас накал страстей огромен, события в вашей стране – одна из главных мировых новостей.

– Да, сейчас все масштабнее, чем раньше. У АНК уже был подобный прецедент, когда в 2008 году под страшным давлением добровольно сложил с себя полномочия предыдущий президент Табо Мбеки. Но и тогда такой персональной ненависти к нему не было, несмотря на то что Табо Мбеки в большой степени повинен в том, что больше 300 тысяч человек здесь умерло от СПИДа – потому что он был противником западной медицины и не разрешал закупать антиретровирусные лекарства, так как не верил в существование СПИД как такового. Но сейчас ситуация другая, потому что страна оказалась в очень тяжелом положении. За годы правления Зумы безработица увеличилась в некоторых районах на 50 процентов! Огромные госкорпорации, как та же ESCOM, постоянно в долгу, и государство постоянно вкачивает в них все больше и больше денег. Флагманской авиакомпанией ЮАР South African Airways заправляет большая приятельница Зумы, и туда тоже бесконечно вкачивали и вкачивали деньги. Сегодня казна просто-напросто пуста. И как-то сбалансировать бюджет, который должен быть утвержден через несколько дней, в этой ситуации будет крайне трудно, правительство не сможет этого сделать.

​– Какие варианты развития событий возможны теперь? Допустим, президент просто откажется уходить. Что станет делать его партия и вообще все, кот требует отставки Зумы? Организуют вотум недоверия? Тоже не впервые же…

– Всю ночь с 12 на 13 февраля заседал Национальный исполнительный комитет АНК, и они как раз решили идти вновь путем общенационального вотума недоверия, потому что Джейкоб Зума опять отказался уходить со своего поста. Это создает сильнейший политико-конституционный кризис. Потому что если даже большинство, вместе с теми парламентариями от АНК, которые находятся в оппозиции к президенту, проголосуют за этот вотум недоверия Зуме, даже если это пройдет – это будет означать, что вместе с Зумой все правительство и абсолютно все назначенные им министры должны будут уйти в отставку. Президентом на 30 дней станет спикер парламента Балека Мбете, ранее возглавлявшая АНК. За 30 дней парламент должен будет выбрать нового президента. Но нынешний президент АНК Сирил Рамафоса, который сегодня утром явился в официальную резиденцию Джейкоба Зумы, чтобы передать ему официальное письмо об отстранении его с поста главы государств, даже не является членом парламента! То есть ЮАР повисает, непонятно насколько, в кризисном пространстве, которое, конечно, подрывает репутацию и АНК, и всей Южно-Африканской Республики на международной арене, – рассказывает Ирина Филатова.