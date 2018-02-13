В ЮАР правящая партия требует немедленной отставки президента Зумы

Правящая партия ЮАР намерена добиться отставки президента страны Джейкоба Зумы. Исполнительный комитет Африканского национального конгресса (АНК) потребовал, чтобы глава государства подал в отставку. В противном случае в парламент будет внесен вопрос о доверии президенту. Об этом объявил во вторник, 13 февраля, генеральный секретарь АНК Эйс Махашуле.

Зума отказался незамедлительно уходить в отставку и попросил предоставить ему для этого срок в три месяца. Однако руководство партии планирует добиться отставки президента как можно скорее, чтобы вернуть доверие избирателей. На весну 2019 года в ЮАР намечены выборы президента.

75-летний Джейкоб Зума занимает должность президента с 2009 года. Несмотря на многочисленные обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением, 75-летнему политику удалось успешно пройти через несколько голосований о доверии в парламенте. Однако в последнее время критика в его адрес усилилась. Ранее южноафриканские СМИ сообщали, что Зума готов оставить свой пост, если ему гарантируют иммунитет от уголовного преследования.

В конце 2017 года новым лидером АНК стал Сирил Рамапоса, который считается главой внутрипартийной оппозиции Зуме, а также основным претендентом на пост главы государства на будущих выборах.