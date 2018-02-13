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В ЮАР правящая партия требует немедленной отставки президента Зумы

Джейкоб Зума

Правящая партия ЮАР намерена добиться отставки президента страны Джейкоба Зумы. Исполнительный комитет Африканского национального конгресса (АНК) потребовал, чтобы глава государства подал в отставку. В противном случае в парламент будет внесен вопрос о доверии президенту. Об этом объявил во вторник, 13 февраля, генеральный секретарь АНК Эйс Махашуле.

Зума отказался незамедлительно уходить в отставку и попросил предоставить ему для этого срок в три месяца. Однако руководство партии планирует добиться отставки президента как можно скорее, чтобы вернуть доверие избирателей. На весну 2019 года в ЮАР намечены выборы президента.

75-летний Джейкоб Зума занимает должность президента с 2009 года. Несмотря на многочисленные обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением, 75-летнему политику удалось успешно пройти через несколько голосований о доверии в парламенте. Однако в последнее время критика в его адрес усилилась. Ранее южноафриканские СМИ сообщали, что Зума готов оставить свой пост, если ему гарантируют иммунитет от уголовного преследования.

В конце 2017 года новым лидером АНК стал Сирил Рамапоса, который считается главой внутрипартийной оппозиции Зуме, а также основным претендентом на пост главы государства на будущих выборах.

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