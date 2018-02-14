Названы имена еще троих россиян, вероятно, погибших в Сирии

Стали известны имена еще троих россиян, предположительно, погибших в Сирии в результате воздушных ударов США. Сообщения о них собрала расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

В публикации говорится о гибели жителя Нижнего Новгорода Алексея Шихова, который ранее участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Также погиб член патриотической организации "Русь Триединая" по имени Владимир, у которого был позывной "Апостол". Третьего погибшего звали Руслан Гаврилов, он жил в поселке Кедровое в Свердловской области.

В минувший понедельник CIT и портал "Медиазона" сообщили имена пяти россиян, которые, предположительно, входили в частную военную компанию Вагнера. 7 февраля при авиаударе США в провинции Дейр-эз-Зор погибли от 100 до 500 вооруженных людей, сражавшихся на стороне Асада. По разным данным, потери ЧВК Вагнера составили от нескольких десятков до нескольких сотен россиян.

Министерство обороны России отвергает сведения о гибели россиян при авиаударе США. В Кремле отрицают причастность российских властей к действиям наемников на территории Сирии.