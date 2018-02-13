В Сирии продолжаются бои в районе гибели россиян из "ЧВК Вагнера"

В Сирии в провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои между войсками Башара Асада и возглавляемой США антитеррористической коалицией. Именно в этом районе, у реки Евфрат, 7 февраля при авиаударе США погибли сотни проасадовских бойцов, в числе которых были россияне из "частной военной компании Вагнера".

Во вторник стало известно, что 10 февраля у реки Евфрат был подбит танк Т-72. Он мог принадлежать бойцам "ЧВК Вагнера". Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) отмечает, что проверить эту информацию не представляется возможным, поскольку такие же танки находятся на вооружении сирийской армии.

7 февраля при авиаударе США в провинции Дейр-эз-Зор погибли от 100 до 500 вооруженных людей, сражавшихся на стороне Асада. По разным данным, потери "ЧВК Вагнера" составили от нескольких десятков до нескольких сот россиян. Однако к вечеру 13 февраля от родственников погибших известны имена только четверых из них.

Министерство обороны России отвергает сведения о гибели россиян при авиаударе США.