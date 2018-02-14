Руслан Левиев - о гибели бойцов "ЧВК Вагнера"

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что бойцы российской "Частной военной компании Вагнера", попавшие под обстрел в Сирии 7 февраля, действовали без санкции Минобороны России. О бое стало известно в пятницу, 9 февраля, когда американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что под авиаудар международной коалиции под командованием США попали российские наемники, пытавшиеся захватить нефтяное месторождение в районе селения Хишам.