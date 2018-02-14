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Олег Сенцов впервые позвонил домой из колонии на Ямале

Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии, впервые позвонил из тюрьмы домой. Об этом в фейсбуке сообщила сестра режиссера Наталья Каплан.

По словам сестры, Сенцов отказывается от свиданий и надеется вернуться на Украину в рамках обмена пленными. Каплан сообщила брату о том, что процесс обмена пленными в зоне конфликта на востоке Украины не распространяется на политических заключенных.

Украинский режиссер находится в колонии в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны российскими спецслужбами в Крыму в мае 2014 года. Их обвиняют в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.

Сенцов и Кольченко признаны правозащитным движением "Мемориал" политическими заключенными.

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