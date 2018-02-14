В школе на юге Флориды произошла стрельба, 17 погибших

В одной из школ города Паркланд на юге Флориды произошла стрельба. Согласно заявлению местного шерифа, погибло по меньшей мере 17 человек.

Ряд местных СМИ утверждают, что число раненых достигает 50-ти. Независимого подтверждения этим данным нет. К зданию школы стянуты многочисленные машины полиции и скорой помощи. Нападавший задержан. Это 19-летний Николас Круз, бывший учащийся этой школы, исключенный за некие проблемы с поведением. 12 человек были убиты в помещении школы, 3 - во дворе школы, 2 скончались в больнице.

​Ранее 14 февраля массовая стрельба произошла в Мэриленде у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США. Пострадали 3 человека, задержан один подозреваемый. В Федеральном бюро расследований считают, что инцидент не связан с терроризмом. О мотивах нападавшего не сообщается.