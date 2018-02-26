Фантомы сознания. Владимир Бекиш – о патентах на величие

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Ах, эти мучительные поиски самоидентичности! Неповторимости и исключительности нации и народа. Ну, или хотя бы особого пути страны, ее непревзойденной роли в современном мире. России и россиянам очень хочется, чтобы с ними в мире считались. Уважали или хотя бы боялись, на худой конец. Потому что, по мнению россиян (ну, значительного их числа, а также правителей России), и сама страна, и народ ее – великие. И без них мир не проживет.
Но чувство величия нужно чем-то подтверждать. И поэтому доказывать всем, что россияне – самые духовные, самые умные, самые читающие. Самые дружественные по отношению к своим текущим иностранным друзьям, будь то Сирия, Венесуэла, Куба или Турция.
То есть необходимо пытаться убедить весь мир, а главное – собственный народ, в том, что мировая цивилизация зиждется исключительно на достижениях Советского Союза и России. Это особенно важно именно сейчас, когда санкции и технологический голод, и нужно импортозаместить остальной мир, и доказать им, что мы без них проживем. А вот они без нас – нет.
Отсюда и невероятный энтузиазм по поводу цифровой экономики, Сколкова, космодрома Восточный, призывы к уехавшим "туда" ученым прозреть и вернуться, встречи кандидата в президенты президента Путина с учеными и студентами. Получится ли? Есть ли потенциал, запас и запал, чтобы утереть весь мир научно-технически? Обратимся к фактам. К Всемирной организации защиты интеллектуальной собственности, которая знает все про патенты, изобретения, полезные модели.
Вот данные по количеству заявок на патенты за 2016 год (данные за 2017 еще не опубликованы): Россия – 41 587 заявок. Ближайшие конкуренты: Индия – 45 000 заявок; Канада – 34 000; Франция – 16 000 заявок; Великобритания – 22 000; Германия – 68 000 заявок… Конечно, обидно, что уступаем Германии, но зато "сделали" и Великобританию, и Францию! Ну, и чтобы не портить себе настроение, лучше нам не замечать Корею – 209 000 заявок, Японию – 318 000, США – 605 000, и, главное, Китай с его 1 338 000 заявками на изобретения и патенты.
Испокон веков все самое важное и главное на планете открыто, придумано и сделано русскими?
Можно, конечно, сказать, что эти все частнособственнические заявки – не главное. Что у нас есть Ростех, Росатом, Роснано, университеты и НИИ. Но существует статистика по суммарному количеству заявок на патенты от компаний и корпораций за период 2011–2014 годов. Вот она: Canon – 31 000; Samsung – 27 000; Panasonic – 23 000; Toshiba – 23 000; Toyota – 22 000. И так далее, всего в списке 100 компаний. Патриотов хочу разочаровать: российских компаний в списках нет. Что же до университетов и негосударственных исследовательских организаций, то здесь такая картинка, выборка пяти ведущих университетов и организаций страны (2014 год).
США:
Корея:
Там еще в списке Франция, Япония, Германия и Китай. Пять ведущих китайских университетов подали в совокупности 10 500 заявок. А российских организаций в списке нет. Не попадают в статистически значимые параметры.
Конечно, каждый, кто гордится Россией, русским духом и скрепами, сейчас решительно заявит, что все эти изобретения и патенты новейших достижений науки и техники хоть и сделаны на Западе, но сделаны-то наверняка в массе своей все равно россиянами! Которые просто туда ненадолго уехали! Потому что испокон веков все самое важное и главное на планете открыто, придумано и сделано русскими. Ну что же, окинем историю человечества взглядом.
Существует множество оценок и списков самых важных открытий и разработок. Тех, без которых человечество не стало бы цивилизацией, и возможно, и не выжило бы. Некоторые из таких достижений входят в этот список, и большинство экспертов едины во мнениях относительно того, что приведенные ниже достижения являются важнейшими в жизни цивилизации:
Этот список можно дополнять или изменять, исходя из личных предпочтений. Суть его от этого не сильно изменится. Закругляясь, хочу спросить: так что, и вправду есть основания считать, что Россия и россияне могут быть во главе научно-технического, медицинского или какого там еще прогресса? Или когда-нибудь были раньше, а сейчас просто отвлеклись, но скоро свое возьмут?
"Армата" и С-400 – не в счет.
Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности
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