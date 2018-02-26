Фантомы сознания. Владимир Бекиш – о патентах на величие

Ах, эти мучительные поиски самоидентичности! Неповторимости и исключительности нации и народа. Ну, или хотя бы особого пути страны, ее непревзойденной роли в современном мире. России и россиянам очень хочется, чтобы с ними в мире считались. Уважали или хотя бы боялись, на худой конец. Потому что, по мнению россиян (ну, значительного их числа, а также правителей России), и сама страна, и народ ее – великие. И без них мир не проживет.

Но чувство величия нужно чем-то подтверждать. И поэтому доказывать всем, что россияне – самые духовные, самые умные, самые читающие. Самые дружественные по отношению к своим текущим иностранным друзьям, будь то Сирия, Венесуэла, Куба или Турция.

То есть необходимо пытаться убедить весь мир, а главное – собственный народ, в том, что мировая цивилизация зиждется исключительно на достижениях Советского Союза и России. Это особенно важно именно сейчас, когда санкции и технологический голод, и нужно импортозаместить остальной мир, и доказать им, что мы без них проживем. А вот они без нас – нет.

Отсюда и невероятный энтузиазм по поводу цифровой экономики, Сколкова, космодрома Восточный, призывы к уехавшим "туда" ученым прозреть и вернуться, встречи кандидата в президенты президента Путина с учеными и студентами. Получится ли? Есть ли потенциал, запас и запал, чтобы утереть весь мир научно-технически? Обратимся к фактам. К Всемирной организации защиты интеллектуальной собственности, которая знает все про патенты, изобретения, полезные модели.

Вот данные по количеству заявок на патенты за 2016 год (данные за 2017 еще не опубликованы): Россия – 41 587 заявок. Ближайшие конкуренты: Индия – 45 000 заявок; Канада – 34 000; Франция – 16 000 заявок; Великобритания – 22 000; Германия – 68 000 заявок… Конечно, обидно, что уступаем Германии, но зато "сделали" и Великобританию, и Францию! Ну, и чтобы не портить себе настроение, лучше нам не замечать Корею – 209 000 заявок, Японию – 318 000, США – 605 000, и, главное, Китай с его 1 338 000 заявками на изобретения и патенты.

Испокон веков все самое важное и главное на планете открыто, придумано и сделано русскими?

Можно, конечно, сказать, что эти все частнособственнические заявки – не главное. Что у нас есть Ростех, Росатом, Роснано, университеты и НИИ. Но существует статистика по суммарному количеству заявок на патенты от компаний и корпораций за период 2011–2014 годов. Вот она: Canon – 31 000; Samsung – 27 000; Panasonic – 23 000; Toshiba – 23 000; Toyota – 22 000. И так далее, всего в списке 100 компаний. Патриотов хочу разочаровать: российских компаний в списках нет. Что же до университетов и негосударственных исследовательских организаций, то здесь такая картинка, выборка пяти ведущих университетов и организаций страны (2014 год).

США:

Калифорнийский университет – 666,

Массачусетский университет – 327,

Университет Джона Хопкинса – 275,

Стэнфордский университет – 197,

Техасский университет – 251.

Корея:

Корейский институт электроники и телекоммуникаций – 1734,

Корейский современный институт науки и технологий – 766,

Корейский институт электронных технологий – 635,

Фонд индустриальной кооперации Университета Йонси – 724,

Индустриальный фонд Сеульского национального университета – 541.

Там еще в списке Франция, Япония, Германия и Китай. Пять ведущих китайских университетов подали в совокупности 10 500 заявок. А российских организаций в списке нет. Не попадают в статистически значимые параметры.

Конечно, каждый, кто гордится Россией, русским духом и скрепами, сейчас решительно заявит, что все эти изобретения и патенты новейших достижений науки и техники хоть и сделаны на Западе, но сделаны-то наверняка в массе своей все равно россиянами! Которые просто туда ненадолго уехали! Потому что испокон веков все самое важное и главное на планете открыто, придумано и сделано русскими. Ну что же, окинем историю человечества взглядом.

Существует множество оценок и списков самых важных открытий и разработок. Тех, без которых человечество не стало бы цивилизацией, и возможно, и не выжило бы. Некоторые из таких достижений входят в этот список, и большинство экспертов едины во мнениях относительно того, что приведенные ниже достижения являются важнейшими в жизни цивилизации:

Пенициллин – открыт Александром Флеммингом (не россиянин);

Открытие системы кровообращения человека – Вильям Харви (не россиянин);

Пастеризация (тепловая обработка продуктов) – Луи Пастер (не россиянин);

Паровой двигатель – Джеймс Ватт (не россиянин);

Электричество – Майкл Фарадей (не россиянин);

ДНК – Джемс Ваттон и Фрэнсис Крик (не наши);

Телеграф – Сэмюель Морзе (опять же не русский);

Микроскоп – Захария и Ханс (увы… нет);

Телефон – Александр Белл (хоть и Александр, но… нет);

Электронная лампа – Ли де Форест (не россиянин);

Двигатель внутреннего сгорания – Жан Ленуар (не россиянин);

Транзистор – Билл Шенкли (не россиянин);

Самолет – все-таки братья Райт…

Интернет – DARPA (не Россия; Министерство обороны США).

Этот список можно дополнять или изменять, исходя из личных предпочтений. Суть его от этого не сильно изменится. Закругляясь, хочу спросить: так что, и вправду есть основания считать, что Россия и россияне могут быть во главе научно-технического, медицинского или какого там еще прогресса? Или когда-нибудь были раньше, а сейчас просто отвлеклись, но скоро свое возьмут?

"Армата" и С-400 – не в счет.

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​

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