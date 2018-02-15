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Правозащитники обвинили ФСБ в применении пыток

Правозащитники обвинили ФСБ в применении пыток
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Правозащитный совет России потребовал прекратить преследование активистов антифа-движения в Санкт-Петербурге и Пензе, а также расследовать сообщения о том, что сотрудники ФСБ применяли к ним пытки. Об этом правозащитники заявили на пресс-конференции в московском офисе агентства "Росбалт". По версии следствия, активисты создали группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Большинство фигурантов "дела антифашистов" дали признательные показания, но позднее заявили о пытках.

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