Правозащитники обвинили ФСБ в применении пыток

Правозащитный совет России потребовал прекратить преследование активистов антифа-движения в Санкт-Петербурге и Пензе, а также расследовать сообщения о том, что сотрудники ФСБ применяли к ним пытки. Об этом правозащитники заявили на пресс-конференции в московском офисе агентства "Росбалт". По версии следствия, активисты создали группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Большинство фигурантов "дела антифашистов" дали признательные показания, но позднее заявили о пытках.