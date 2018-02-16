Задержанных по делу о разбитом окне офиса "Единой России" отпустили

Активистов Елену Горбань и Алексея Кобахидзе, задержанных по делу о разбитом окне офиса "Единой России", накануне вечером выпустили из изолятора временного содержания под подписку о невыезде. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвокатов.

Горбань и Кобахидзе задержали в среду, а в их квартирах прошли обыски. Активистов поместили в изолятор несмотря на то, что возбужденное в отношении них дело не предполагает ареста в качестве меры пресечения, уточняет "Медиазона".

Активистов подозревают в вандализме. Поводом послужила акция 31 января, во время которой неизвестные разбили стекло офиса "Единой России" в Ховрино и кинули в помещение дымовую шашку. Елене Горбань и Алексею Кобхаидзе также задавали вопросы про несогласованное шествие против пыток анархистов и антифашистов в Пензе и Петербурге, которое прошло 10 февраля на Мясницкой улице в Москве.