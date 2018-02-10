Прокуратура отказалась рассматривать жалобу антифашиста на пытки

Прокуратура Западного военного округа отказалась проверять сообщение о пытках задержанного в Петербурге антифа-активиста Виктора Филинкова и передала обращение его защиты в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Об этом у себя в фейсбуке написал адвокат международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов.

По словам самого Филинкова, именно сотрудники ФСБ пытали его и арестованного вместе с ним антифашиста Игоря Шишкина. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".

О пытках в ФСБ также рассказали арестованные в Пензе антифашисты Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев. По словам активистов, они не выдержали издевательств и "сознались" в организации террористического сообщества.