Прокуратура отказалась рассматривать жалобу антифашиста на пытки

Мобильное приложение Радио Свобода.
Еще не поздно
Прокуратура Западного военного округа отказалась проверять сообщение о пытках задержанного в Петербурге антифа-активиста Виктора Филинкова и передала обращение его защиты в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Об этом у себя в фейсбуке написал адвокат международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов.
По словам самого Филинкова, именно сотрудники ФСБ пытали его и арестованного вместе с ним антифашиста Игоря Шишкина. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".
О пытках в ФСБ также рассказали арестованные в Пензе антифашисты Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев. По словам активистов, они не выдержали издевательств и "сознались" в организации террористического сообщества.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.