Андерс Брейвик впервые раскаялся за убийства в Осло и на Утойе

Норвежец Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек, которое он совершил почти семь лет назад. Об этом сообщает издание Verdens Gang со ссылкой на письмо осужденного начальству тюрьмы.

Брейвик утверждает, что оставил радикальную националистическую идеологию и мечтает, чтобы событий 2011 года никогда не было. Судебные психиатры считают, что осужденный хочет добиться снисхождения и сократить себе срок заключения. Ранее Брейвик заявлял, что в тюрьме его взгляды стали еще радикальнее, чем когда он совершил нападение.

В июне минувшего года верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу Брейвика на условия содержания под стражей. Ранее районный суд в Осло счел их негуманными и постановил компенсировать осужденному судебные издержки в размере 35 тысяч евро, но это решение позднее было отменено.

В 2011 году Брейвик совершил взрыв в Осло и открыл стрельбу в молодежном лагере на острове Утойя. Всего погибли 77 человек, более 150 получили ранения. Террорист признал свою вину и был приговорен к 21 году заключения. Этот срок может продлеваться по решению суда.