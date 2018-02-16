Центробанк России отчитался о потерях от атак хакеров

Ущерб российских банков и платежных систем от действий хакеров в 2017 году составил 1,35 миллиарда рублей (24 миллиона долларов). При этом объем несанкционированных операций с помощью карт, эмитированных в России, достиг 961 миллиона рублей (17 миллионов долларов). Об этом 16 февраля заявил Центральный банк России.

В частности, почти 340 миллионов рублей (6 миллионов долларов) похитили хакеры в результате нападения на международную платежную систему SWIFT в России в прошлом году. Средства массовой информации отмечают, что жертвой атаки стал банк "Глобэкс", являющийся структурным подразделением ВЭБ.

Ранее стало известно, что с 1 января 2019 года Центробанк планирует внедрить регулирование киберрисков в капитале банков. Ожидается, что с 2020 года банки начнут представлять по этому типу рисков регулярную отчетность.