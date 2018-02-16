Радио Свобода объявляет конкурс видеоблогов, посвященный выборам

Радио Свобода проводит конкурс видеоблогов, посвященный выборам президента России – 2018.

Форма свободная: хотите – снимайте среди толпы, хотите – в комнате с зеленым экраном. Единственное условие: блог должен быть о том, что думаете о выборах вы или окружающие вас люди. Правила просты: сюжеты до 10 минут, без нецензурной лексики, оскорблений и агрессии. Мы отсмотрим все присланные видео, выберем самые крутые ролики и покажем их десяткам тысяч людей на нашем сайте и в пабликах Радио Свобода в соцсетях. Мы хотим, чтобы как можно больше талантливых людей могли поделиться своим творчеством. Удачи!

Присылайте свои работы до 5 марта 2018 года! Объявление результатов конкурса – 12 марта