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Die Welt: в Турции освободили журналиста Дениза Юджеля

Акция в поддержку Дениза Юджеля, Франкфурт, Германия, 14 февраля 2018 года

Власти Турции освободили корреспондента германской газеты Die Welt Дениза Юджеля. Об этом сообщает Die Welt.

Юджеля задержали в Стамбуле 14 февраля прошлого года для допроса. Затем суд арестовал его по подозрению в пропаганде терроризма. Сам журналист тогда заявил, что освещал тему кибератак на почтовый ящик министра энергетики Турции.

Юджель является гражданином Турции и Германии. Его арест вызвал резкую критику со стороны германских властей. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Анкару освободить его и соблюдать свободу СМИ. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил журналиста в шпионаже, назвав его агентом запрещенной "Курдской рабочей партии". Правозащитники считают дело журналиста политически мотивированным.

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