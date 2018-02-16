Die Welt: в Турции освободили журналиста Дениза Юджеля

Власти Турции освободили корреспондента германской газеты Die Welt Дениза Юджеля. Об этом сообщает Die Welt.

Юджеля задержали в Стамбуле 14 февраля прошлого года для допроса. Затем суд арестовал его по подозрению в пропаганде терроризма. Сам журналист тогда заявил, что освещал тему кибератак на почтовый ящик министра энергетики Турции.

Юджель является гражданином Турции и Германии. Его арест вызвал резкую критику со стороны германских властей. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Анкару освободить его и соблюдать свободу СМИ. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил журналиста в шпионаже, назвав его агентом запрещенной "Курдской рабочей партии". Правозащитники считают дело журналиста политически мотивированным.