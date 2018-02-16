Власти США обвинили 13 россиян, среди которых "повар Путина" Пригожин

В рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы президента США специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения 13 российским гражданам. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства юстиции США.

В числе обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину.

В обвинительном документе говорится о том, что российское Агентство интернет-расследований, финансируемое Пригожиным, в 2014-2016 годах занималось созданием фальшивых акаунтов в социальных сетях с использованием имен вымышленных и реальных людей, живущих в Соединенных Штатах. На страницах, созданных обвиняемыми, велась пропаганда c целью раскола американского электората. Обвиняемые, согласно документу, имели обширную аудиторию в американских социальных сетях. Эта группа публиковала в Интернете пропагандистские материалы в поддержку кандидатуры Дональда Трампа, с критикой кандидатуры его соперницы Хиллари Клинтон, а также устраивала политические акции в Соединенных Штатах, выдавая себя за американских активистов. При этом уже после выборов был организован ряд акций протеста против избрания Трампа.

Обвиняемые - менеджеры и сотрудники Агентства интернет-расследований, которое также называют "фабрикой троллей". О деятельности этой организации ранее было опубликовано множество свидетельств, в том числе и ее бывших сотрудников. Обвинения также выдвинуты в адрес российских юридических лиц, связанных с Агентством, в том числе и в адрес компании Евгения Пригожина "Конкрод". Среди обвинений - преступный сговор, мошенничество и кража личности. Обвинительный документ подписан специальным прокурором Робертом Мюллером, возглавляющим расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс.

В обвинении указано, что сами сотрудники "Агентства интернет-расследований" определяли целью своих действий подрыв доверия к политической системе США. В документе говорится, что россияне состояли в контакте с рядовыми активистами кампании Трампа и сотрудниками его штаба, однако те не догадывались, что имеют дело с гражданами России, а не с американскими активистами, за которых выдавали себя "тролли".

В ноябре 2017 года прокурор Роберт Мюллер предъявил первые обвинения американским гражданам, предположительно участвовавших в достижении российских политических интересов в США. Первыми обвиняемыми стали Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Трампа, и Ричард Гейтс, деловой партнер Манафорта. Они сами сдались ФБР, были освобождены под крупные залоги и находятся под домашним арестом. Тогда же бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападуполос признался, что солгал на допросе агентам ФБР в начале расследования. Пападопулос подтвердил, что встречался с российскими представителями, обещавшими команде Трампа компромат на Хиллари Клинтон.

Американские СМИ напоминают, что президент США Дональд Трамп неоднократно выражал публичное недоверие к сведениям спецслужб о вмешательстве России в американскую политику. Трамп называл информацию о вмешательстве Кремля в дела США "ложными новостями", фейк-ньюс.

Что касается предстоящих осенью 2018 года промежуточных американских выборов, то спецслужбы объявили о проведении в конце этой недели специального закрытого брифинга для представителей избирательных комиссий из 50 штатов. Главной темой этих встреч станет "вероятная угроза вмешательства со стороны иностранных государств".

Ранее, выступая на слушаниях в Конгрессе, руководители ведущих разведывательных ведомств США заявили, что Россия готовит вмешательство в промежуточные выборы осенью 2018 года.