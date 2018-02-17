В Новосибирске арестован директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Михаил Садовой. Он отстранен от должности и на два месяца отправлен под домашний арест, об этом сообщает “Коммерсант”. Дело возбуждено по уголовной статье “присвоение или растрата в особо крупном размере“. В федеральном медицинском учреждении проходят следственные действия.

По информации агентства "Тайга.инфо", в институте проводят обыски из-за финансовых нарушений. Однако в полиции и ФСБ не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Причину ареста в ведомствах также не называют.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии занимается диагностикой и лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы. Михаил Садовой работал там с 1984 года, а возглавлял институт с 2003-го. Ученый входит в политсовет регионального отделения “Единой России”, информирует сайт "Сибирь.Реалии".