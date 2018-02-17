Движение "Открытая Россия" проведет акцию памяти Бориса Немцова

Движение "Открытая Россия" начинает акцию памяти политика Бориса Немцова "Дом, где живет память о Немцове". Активисты предлагают 27 февраля, в день убийства политика, всем желающим повесить на свой дом табличку с надписью "В этом доме живет память о Борисе Немцове – настоящем человеке и патриоте".

Подобные акции пройдут более чем в 30 городах России. С предложением об их проведении выступили активисты татарстанского отделения "Открытой России". В Казани власти разрешили провести митинг памяти Немцова только после обращения юриста "Открытой России" в суд.

Руководитель отделения движения "Открытая Россия" в Татарстане Илья Новиков рассказал о целях проведения акции: "Мы решили провести ее к дате трехлетия убийства политика. Каждый, кто хочет его вспомнить, может повесить на свой дом такую табличку. Это важно помнить, потому что убийство Немцова было политическим. В том числе это и ответ властям, которые сопротивляются любым попыткам увековечить память политика. Мы видим, что не разрешают установить памятную табличку, постоянно зачищают народный мемориал на месте убийства Немцова".

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля. Виновным в организации убийства политика суд признал пятерых выходцев из Чечни – Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Дадаев несколько раз выстрелил в Немцова, считает следствие. Его приговорили к 20 годам колонии, остальные осужденные получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы. Следствие до сих пор не нашло заказчика преступления.