В Тульской области заблокировали машину с журналистами ЦУР

В Тульской области вечером в субботу сотрудники охотничьего хозяйства "Зубр" заблокировали машину с журналистами Центра управления расследованиями – одного из медиапроектов Михаила Ходорковского.

Журналисты утверждают, что владельцем охотхозяйства является бизнес-партнер сына одного из приближенных главы "Роснефти" Игоря Сечина. Как утверждается, в этом хозяйстве охотится и сам Сечин.

На дороге в Щекинском районе Тульской области путь автомобилю с пятью журналистами ЦУР преградили два внедорожника с сотрудниками охотничьего хозяйства. Они около двух часов не давали журналистам проехать, утверждая, что те ранее устроили автоаварию, повредив одну из машин охотхозяйства. На место прибыли полицейские. Главный редактор ЦУР Андрей Коняхин написал объяснительную о том, что происшествия не было - сообщает сайт "МБХ медиа".