Косово отмечает 10 годовщину провозглашения независимости

Республика Косово отмечает в субботу 10-ю годовщину провозглашения независимости от Сербии. 17 февраля 2008 года парламент Косова принял в одностороннем порядке декларацию независимости. Соединенные Штаты и большинство стран Евросоюза признали Косово как независимое государство. К настоящему моменту его признают более половины стран-членов ООН. Среди тех, кто не признает независимость Косова - Россия, Китай и несколько стран ЕС. Сербия также по-прежнему считает Косово своей территорией, однако Белград согласился начать переговоры с Приштиной об урегулировании отношений.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вопрос о признании независимости Косова теоретически может быть решен голосованием граждан Сербии.

Сербия не контролирует Косово с 1999 года, когда после кампании бомбардировок тогдашней Югославии авиацией НАТО в регион были введены международные силы. Власть перешла к политическим представителям этнических албанцев, которые составляют в Косове большинство и которые выступали за независимость, обвиняя власти Сербии в ущемлении их прав. В регионе по-прежнему размещены силы НАТО для предотвращения межэтнических столкновений. Часть косовских сербов участвует в политической жизни Республики Косово, однако часть сербских муниципалитетов на севере Косова отказывается подчиняться Приштине.