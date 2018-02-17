Трамп вновь прокомментировал обвинения против российских "троллей"

Президент США Дональд Трамп в субботу вновь прокомментировал обвинения против 13 граждан России во вмешательстве в президентские выборы в Америке в 2016 году, выдвинутые в пятницу специальным прокурором Робертом Мюллером.

В серии твитов Трамп подчеркнул, что расследование до сих пор не установило каких-либо фактов о сговоре между сотрудниками его предвыборного штаба и россиянами. Он сослался на слова из обвинительного заключения о том, что так называемое "Агентство интернет-исследований" начало использовать соцсети для вмешательства в американскую политику еще в 2014 году - когда, по его словам, сам Трамп еще и не думал баллотироваться в президенты.

Президент США процитировал слова представителя компании Facebook Роба Голдмана, который, проанализировав деятельность российских "троллей", высказал мнение, что их целью было не повлиять на результат выборов, а "посеять страх и ненависть и разделить американцев".

Предъявление россиянам обвинения не ставит точку в расследовании Роберта Мюллера, которое будет продолжено. В субботу стало известно, что против бывшего руководителя штаба Трампа Пола Манафорта выдвинуто еще одно обвинение в мошенничестве. Оно прямо не связано с российским вмешательством в выборы.

Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал доказательства, собранные Мюллером, "неопровержимыми". В Москве, однако, их отрицают. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу назвал обвинения в адрес россиян "трепотней".

Обвинения предъявлены сотрудникам "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", и лично Евгению Пригожину, которого называют другом Владимира Путина. Именно его обвиняют в финансировании проекта "информационной войны" против США.