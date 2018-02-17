Рука Кремля. Предъявлены доказательства вмешательства России в выборы президента США

Подозрения о вмешательстве близких к Кремлю людей в американский избирательный процесс подтверждены. Таков основной вывод, который делают американские комментаторы по следам обнародования обвинительного документа, в котором описывается масштабная пропагандистская кампания, проводимая в интернет-пространстве на средства человека, близкого к Кремлю.

Обвинительный документ, обнародованный 16 февраля, – это первые формальные обвинения, вынесенные в отношении российских граждан и российских компаний в результате затянувшегося уже больше чем на год расследования российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. В третьем абзаце обвинительного заключения коротко формулируется суть преступлений, инкриминируемых 13 российским гражданам и 3 организациям. "Обвиняемые сознательно и намеренно вошли в сговор… с целью вмешательства в политический и избирательный процесс США, включая президентские выборы 2016 года".

Изложение примеров такого вмешательства заняло около 35 страниц. В центре операций – "Агентство интернет-исследований", финансируемое Евгением Пригожиным. Согласно следствию, с 2014 года оно начинает создавать фиктивные аккаунты в социальных сетях, используя имена вымышленных и реальных людей, живущих в Соединенных Штатах. Эти "люди" выдают себя за американских активистов и начинают активно множить сведения, касающиеся самых деликатных вопросов американской политической жизни: расовых проблем, владения оружием, неравенства – всего того, что раскалывает американское общество. Ими созданы сотни аккаунтов и интернет-групп, за которыми следуют сотни тысяч американцев. Цель, согласно обвинительному документу, "внести раскол в американскую политическую систему".

"Агентство" поначалу распространяет сфабрикованную, порочащую разных кандидатов информацию, но с приближением президентских выборов и неожиданным утверждением Дональда Трампа как кандидата в президенты от Республиканской партии российские оперативники переходят в стан Трампа. Они пытаются организовывать митинги сторонников Дональда Трампа, выдавая себя за членов правоконсервативных групп, и даже оплачивают услуги отдельных американских активистов, которые берут на себя организацию митингов под лозунгами "Марш за Трампа", "Покончим с Хиллари!". Марши проводятся в Нью-Йорке и Флориде. "Агентство", например, по данным следствия, переводит деньги одному из участников, который вышел на митинг в маске Хиллари Клинтон и тюремной форме. Сторонникам и противникам Клинтон рассылаются приглашения на митинг под лозунгом: "Поддерживай Клинтон, спасай американских мусульман!"

Российские оперативники расходуют десятки тысяч долларов на политическую рекламу в интернете. Операции, согласно обвинению, были масштабными. В пик активности ежемесячный бюджет "Агентства интернет-исследований" составлял 1 миллион 250 тысяч долларов.

В обвинительных документах ничего не говорится о прямых контактах обвиняемых с членами предвыборного штаба Дональда Трампа

В документах ничего не говорится о прямых контактах обвиняемых с членами предвыборного штаба Дональда Трампа, а выявление таких потенциальных контактов является одной из целей расследования, возглавляемого специальным прокурором Мюллером, но им, например, инкриминируется создание в Твиттере фиктивного аккаунта отделения Республиканской партии в Теннесси. От имени этой несуществующей группы поддержки партии они вышли на некоего члена предвыборного штаба республиканцев в этом штате.

Вся эта деятельность осуществлялась дистанционно из России. Электронные следы скрывались с помощью использования серверов, находящихся в других странах. Оплата услуг введенных в заблуждение американских граждан, невольных пособников, производилась посредством перевода денег со счетов в российских и иностранных банках, открытых либо от имени фиктивных клиентов, либо с помощью похищенной личной информации.

Довольно широкий диапазон деятельности сотрудников "Агентства интернет-исследований" дал возможность предъявить им обвинения в совершении различных серьезных в контексте американского законодательства преступлений. Пункт первый – заговор с целью обмана Соединенных Штатов, что означает, что обвиняемые ввели в заблуждение и препятствовали деятельности целого ряда федеральных ведомств – от Федеральной избирательной комиссии до Госдепартамента. Второй пункт – сговор с целью совершения финансового мошенничества, куда входят получение незаконных кредитов, использование украденных документов, перевод средств, полученных преступным путем. Третий пункт – кража идентичности.

Первая реакция американской прессы – обвинительный документ, подписанный специальным прокурором Робертом Мюллером, возглавляющим расследование российского вмешательства в американские президентские выборы, подтверждает давние подозрения о том, что в американском интернет-пространстве в пользу кандидатуры Трампа активно действовала финансируемая Кремлем организация, но в нем нет новых сведений о краже и обнародовании электронной переписки видных функционеров Демократической партии накануне выборов и нет никаких указаний на связь между штабом Трампа и российскими гражданами. Это специально отметил в своем заявлении заместитель генерального прокурора Род Розенстайн. По его словам, никто из американских граждан не знал, что они входят в контакт с людьми в России. Президент Трамп в сообщении в Твиттере объявил, что "избирательный штаб Трампа не совершил ничего незаконного – никакого сговора".

Обвинения, выдвинутые против 13 российских граждан и 3 организаций, очень серьезны, говорит в интервью Радио Свобода американский юрист, сотрудник института Independence в Колорадо Дэйв Коппел:

Это преступления, за совершение которых следует наказание в 20–30 лет тюрьмы и конфискация части имущества

– Это преступления, за совершение которых следует порой наказание в 20–30 лет тюрьмы и конфискация части имущества. Наиболее серьезными выглядят обвинения в краже личности и в банковском мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Интересно, что в уголовном законодательстве эти статьи не очень пространные, но они охватывают широкий круг деятельности и влекут очень серьезные наказания. Например, открытие счета в банке под фиктивным именем может быть наказано 30 годами тюрьмы: как правило, суды склонны наказывать по максимуму, если эти деяния были частью широкого сговора, что мы имеем в данном случае. Мало того, сознательное вмешательство в американские выборы является отягощающим вину обстоятельством, что в случае попадания этих людей в руки американского правосудия гарантирует им жесткие наказания.

– Мало того, судя по обвинительному заключению, эти люди, что называется, походя нарушили немало других законов, например, обман при получении виз на посещение Соединенных Штатов или действия в качестве незарегистрированных иностранных агентов, может список обвинений расшириться?

– Да, это так. Кроме того, может обнаружиться, что на обвиняемых придется по несколько случаев совершения преступных актов. Каждый случай может быть учтен в наказании отдельно. В обвинительном документе нет всех подробностей, собранных во время расследования.

– Это чисто символический документ, учитывая, что обвиняемые находятся, по-видимому, в России?

Отказ в экстрадиции наверняка... сделает более вероятным введение новых санкций

– Маловероятно, что Путин экстрадирует их. Он не захочет, чтобы информация, которой эти люди обладают, о возможной причастности к вмешательству в американские выборы людей из руководства России вышла на поверхность. Отказ в экстрадиции наверняка усугубит противостояние между двумя правительствами и сделает более вероятным введение новых санкций.

– Эти обвинения неизбежно рассматриваются в политическом контексте американскими комментаторами, на них уже отозвался президент Трамп. Как вы считаете, могут они политически помочь той или иной стороне: президенту или его оппонентам?

– Хотя в них не содержится данных о том, что американские граждане, включая сторонников Трампа, сознательно сотрудничали с россиянами, они опровергают утверждение Дональда Трампа о том, что расследование Мюллера, по большому счету, представляет собой мистификацию. Эти данные доказывают, что со стороны России были предприняты попытки вмешаться в избирательный процесс в США. С другой стороны, да если у вас на Facebook 100 тысяч друзей, это может выглядеть внушительно, но на Facebook очень много людей с гораздо большим количеством друзей в социальной сети. С моей точки зрения, эти обвинения показывают, что российское влияние на выборы было слишком незначительным, чтобы повлиять на их исход.