Порошенко намерен участвовать в судебном процессе об измене Януковича

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в судебном процессе по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича.

На церемонии открытия выставки, посвященной участникам событий на Майдане в 2014 году, Порошенко заявил, что впервые в украинской истории он принял решение принять участие в судебном процессе. По его словам, "беспрецедентно, когда президент лично это делает". "Но это дело каждого из нас", – сказал Порошенко.

Президент Украины отметил, что "разделяет неудовлетворенность общества темпами расследования и скоростью судебных процессов".

Он попросил генерального прокурора Юрия Луценко проанализировать, чем можно помочь Департаменту специальных расследований, который ведет это дело.