Порошенко намерен участвовать в судебном процессе об измене Януковича

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в судебном процессе по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича.
На церемонии открытия выставки, посвященной участникам событий на Майдане в 2014 году, Порошенко заявил, что впервые в украинской истории он принял решение принять участие в судебном процессе. По его словам, "беспрецедентно, когда президент лично это делает". "Но это дело каждого из нас", – сказал Порошенко.
Президент Украины отметил, что "разделяет неудовлетворенность общества темпами расследования и скоростью судебных процессов".
Он попросил генерального прокурора Юрия Луценко проанализировать, чем можно помочь Департаменту специальных расследований, который ведет это дело.
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