Спортсмен из РФ покинул олимпийскую деревню из-за подозрений в допинге

Спортсмен из России, бронзовый призер Олимпиады в Пхёнчхане Александр Крушельницкий вернул аккредитацию ипокинул олимпийскую деревню. Как сообщил агентству Reuters представитель команды спортсменов из России Константин Выборнов, Крушельниций ожидает вскрытия второй допинг, которыебудут объявлены в понедельник в течение дня. По её результатам станет ясно, употреблял ли он допинг.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одном из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония. Выборнов подтвердил, что штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, однако ни имя спортсмена, ни вид спорта до вскрытия пробы называть отказался.

Из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил по решению Международного олимпийского комитета спортсмены из России выступают на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Специальная комиссия следит за тем, как российские атлеты на Олимпиаде соблюдают правила, предписанныеМОК. 24 февраля МОК с учетом мнения этой комиссии будет решать, отменять ли дисквалификацию Олимпийского комитета России и смогут ли на церемонии закрытия Олимпиады спортсмены из России пройти под российским флагом.