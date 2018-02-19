"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Кизляре

Запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на прихожан православного храма в дагестанском городе Кизляр, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное джихадистам агентство Amaq.

Ранее РБК со ссылкой на источники в правительстве Дагестана назвало имя нападавшего. По информации издания, это 22-летний Халил Халилов. По предварительным данным, он входил в "спящую ячейку" террористической организации "Исламское государство".

РБК отмечает, что Халилов мог примкнуть к джихадистам в прошлом году. При этом он не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.

Накануне вечером Халилов открыл огонь у выхода из православного храма в Кизляре. В результате погибли пять человек, еще пятеро пострадали. Нападавшего застрелили сотрудники Росгвардии.