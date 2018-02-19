США оценивают возможность новых санкций против некоторых россиян

США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении некоторых российских граждан. Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в интервью CBS.

Отвечая на вопрос о том, почему власти США не вводят санкции в отношении России, несмотря на принятый Конгрессом и подписанный президентом Трампом ещё летом закон, Тиллерсон отметил, что Вашингтон уже предотвратил часть сделок по экспорту оружия из России и оценивает возможность введения санкций в отношении отдельных россиян.О ком именно идет речь, Тиллерсон не уточнил.

30 января министерство финансов США обнародовало "кремлёвский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи. После публикации доклада министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на его основе могут быть введены новые ограничения в отношении России. В 2014 году США ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и вмешательства в конфликт на востоке Украины. Позднее санкционные списки неоднократно расширялись.