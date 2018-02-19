В Иране поисковые команды достигли места крушения самолета ATR-72

Иранские поисково-спасательные команды достигли места крушения самолета ATR-72, в результате которого погибли 65 человек, находившиеся на борту. Об этом сообщили иранские СМИ 19 февраля. Государственное телевидение проинформировало, что вертолеты участвуют в поиске разбившегося самолета авиакомпании Aseman EP3704 после улучшения погодных условий.

Продолжавшаяся в течение 18 февраля метель затрудняла поиски. Поисковые команды достигли места катастрофы к рассвету 19 февраля. Спасательная операция ночью не проводилась, поскольку сильный снег и дождь делали невозможными поисковые работы.

Турбовинтовой самолет ATR-72 вылетел из Тегерана 18 февраля утром в город Ясуй, примерно в 500 километрах на юг от столицы Ирана. Самолет, который находился в эксплуатации в течение 25 лет, разбился на горе Дена в юго-западном районе Ирана – Загрос. 19 февраля было развернуто около 100 спасателей-альпинистов для проведения поисковых работ.

Агентство авиационной безопасности Франции BEA заявило, что примет участие в расследовании, которое проводится под руководством британской службой авиационных происшествий. Самолеты ATR-72 были разработаны и произведены во Франции и Италии.